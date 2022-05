De férias no Brasil, Jorge Jesus revela desejo de retornar ao Flamengo

Jorge Jesus está de férias no Brasil, e assistiu ao empate entre Flamengo e Talleres, nesta quarta-feira. Após ter saído do clube há quase dois anos, o Mister deixou uma sombra na área técnica do Flamengo. Porém, o português animou os torcedores que ainda sonham com sua volta.

Segundo a Gazeta Esportiva, atualmente sem time, Jesus revelou o desejo de retornar ao Brasil para treinar o Rubro-Negro novamente. Porém, o português deu prazo até o próximo dia 20 para que o clube carioca faça uma proposta, afirmou o próprio treinador, em entrevista ao colunista Renato Mauricio Prado, do UOL.

“Quero voltar, sim. Mas não depende só de mim. Posso esperar até pelo menos o dia 20. Depois disso, tenho que decidir minha vida”, disse.

Ele afirmou se sentir incomodado com o atual desempenho de sua antiga equipe e aproveitou para exaltar seu trabalho realizado entre 2019 e 2020, quando conquistou títulos como a Libertadores e o Brasileirão.

“Esse time ainda mexe comigo. Me incomoda vê-lo em dificuldades. Tenho certeza de que se eu tivesse continuado teríamos conseguido uma longa hegemonia por aqui. Estávamos bem à frente dos demais”, contou.

Após deixar o clube brasileiro no meio de 2020, o técnico foi para o Benfica. Já neste ano, chegou a ter seu nome fortemente especulado no Flamengo, porém os cariocas se acertaram com Paulo Sousa. Pouco tempo depois, Jorge Jesus rescindiu com o time português.