“Seu Abraço Aquece”: Campanha recebe doações para beneficiar mais de 200 entidades

A campanha “Seu Abraço Aquece – Doe calor e faça o bem”, entra na reta final das ações para arrecadação de cobertores e outros itens de inverno – novos ou em bom estado de conservação -, que serão doados para mais de 200 entidades beneficentes e organizações não-governamentais em Mato Grosso do Sul.

Todas as secretarias, autarquias e fundações estaduais, podem receber as peças doadas. Em cada unidade foi disponibilizada uma caixa onde os itens como cobertores, agasalhos, luvas, cachecóis, camisas, meias e sapatos, podem ser depositados.

O Instituto Amigos do Coração, será uma das entidades beneficiadas com os agasalhos arrecadados e é responsável pela triagem dos itens doados. A ONG (Organização não-governamental), realiza projetos sociais desde 2012, entre eles o “Devolvendo Sorrisos”, nas comunidades indígenas Vila Campestre e Nhanderu Marangatu – no município de Antônio João, Amambai – no município de mesmo nome –, Água Funda e Estrela do Amanhã, no Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. A expectativa e atender mais de 16 mil pessoas nas comunidades localizadas nos três municípios.

O projeto “Devolvendo Sorrisos” já foi realizado na África (Moçambique) por cinco anos e na região do Pantanal Sul-mato-grossense, na divisa com Paraguai e Bolívia por quatro anos consecutivos. Em Antônio João, desde o ano de 2018, são realizadas duas missões anuais.

A primeira-dama do Estado, Mônica Riedel é a madrinha da campanha, que é organizada pela SAD (Secretaria de Estado de Administração). “Pensamos nesta campanha com o apoio do Instituto Amigos do Coração, que faz um trabalho importante há muito tempo, com este olhar de empatia com o próximo, para com as pessoas que precisam”, disse a primeira-dama.

“Nosso papel será de receber o que for doado, triar, separar e distribuir para as instituições. Estamos sendo um braço para apoiar a ação. Atuamos há onze anos em comunidades indígenas em vulnerabilidade. Temos 300 voluntários trabalhando e agora junto ao Estado, teremos ainda mais força”, explicou o presidente do instituto, Estevão Molica.

A campanha tem foco nas doações realizadas pelos servidores públicos do Estado, porém toda sociedade pode participar.

Locais para doar

Além das secretarias e autarquias estaduais, os pontos de arrecadação na Capital são:

Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Avenida Afonso Pena, 377 – Bairro Amambaí;

Faculdade Insted – Rua 26 de Agosto, 63 – Centro;

Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS) – Rua Marcino dos Santos, 401 – Chácara Cachoeira;

Cartórios da Capital;

E no interior do Estado, as doações podem ser direcionadas às unidades da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul.

Como receber as doações

As instituições filantrópicas que desejam receber as doações, devem formalizar o pedido via ofício para a Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), no e-mail: seuabracoaquece@sad.ms.gov.br.