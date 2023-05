Way-306 e AGEMS participam do Movimento Maio Amarelo

Com o lema “No Trânsito, Escolha a Vida”, Campanha destaca o poder de cada cidadão no cuidado com vidas em trânsito

A Way-306 e AGEMS (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul) participam da Campanha Maio Amarelo, que este ano comemora 10 anos. O movimento internacional tem por objetivo a conscientização para redução de acidentes de trânsito, que este ano trará como lema “No Trânsito, Escolha a Vida.

Durante todo o mês de maio, a Way promove ações informativas junto aos colaboradores, usuários das rodovias e cidades lindeiras, trabalhando o tema “mobilidade”, presente na vida de todos e, por ser uma atividade tão corriqueira e universal, pouco olhamos para ela com olhos mais atentos.

E nesse ano de 2023, o verbo adotado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, que promove a Campanha, é ESCOLHER. Através de peças informativas, divulgação em jornais, sites e spots nas rádios, a campanha educativa Maio Amarelo 2023 pede a reflexão de cada um que faz parte do trânsito, seja motorista, pedestre, motociclista ou usuários das ruas, estradas, calçadas, pontes ou passarelas, além de todos os envolvidos com cada indivíduo que é parte do trânsito.

“Ao sair de casa, todos temos que refletir e fazer escolhas pela própria segurança no trânsito e pela segurança do próximo, salvando a vida de quem cruza nosso caminho e, consequentemente, protegendo também a vida de seus familiares e amigos. É essa reflexão que queremos estimular em nossos usuários e colaboradores, promovendo a segurança no trânsito nas atividades do nosso trabalho diário, que é a rodovia, e no dia a dia de todos nós. E a Way-306 trabalha arduamente neste sentido, tanto que acabamos de passar pela primeira auditoria anual de manutenção após obter a certificação da norma ISO 39001 – Sistema de Gestão da Segurança Viária, e a Concessionária segue recomendada e certificada com acreditação internacional” declara o diretor presidente da Way-306, Paulo Nunes Lopes.

O diretor-presidente da AGEMS, Carlos Alberto de Assis, afirma que a segurança do tráfego é uma preocupação da Agência que caminha lado a lado com a fiscalização da qualidade dos serviços da concessionária. “Não podemos falar em rodovia moderna e desenvolvimento sustentável sem pensar nas atitudes de todos para que isso aconteça. Nós fortalecemos nossos canais e nossas ações de comunicação e o engajamento no Maio Amarelo é mais uma iniciativa para despertar nos motoristas a conscientização sobre as responsabilidades pela vigem segura”.

Maio Amarelo – O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a redução dos acidentes de trânsito e que surgiu com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.

Em parceria com órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada, a Campanha Mundial Maio Amarelo ocorre anualmente para promover atividades voltadas à conscientização, ao amplo debate das responsabilidades e à avaliação de riscos sobre o comportamento de cada cidadão dentro de seus deslocamentos diários no trânsito.

O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para, fugindo das falácias cotidianas e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais diferentes esferas.

Sobre a Way 306 – A Way-306 – Concessionária da Rodovia MS 306 S.A. assinou o contrato de concessão da rodovia MS-306 com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul em 19 de março de 2020 e, a partir de 22 de abril, assumiu por 30 anos a responsabilidade pela administração, recuperação, conservação, manutenção, implantação de melhorias e ampliação da rodovia. A concessão estadual compreende toda a extensão da MS-306, desde o km zero, Divisa de MS/MT, até o km 218,1 no entroncamento com a BR-158, em Cassilândia (MS), e incorpora 1,4 quilômetro da BR-359, do km zero à Divisa MS/GO; totalizando 219,5 quilômetros. A rodovia MS-306 se desenvolve ao longo da divisa do Estado do Mato Grosso do Sul com o Estado de Goiás, atravessando três municípios: Costa Rica, Chapadão do Sul e Cassilândia, todos localizados na porção nordeste do Estado de Mato Grosso do Sul.

Sobre o Grupo Way: O Grupo é composto por empresas com experiência sólida no setor de construção e concessões, principalmente em rodovias (Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda; Senpar Ltda.; TCL Tecnologia e Construções Ltda. e TORC – Terraplanagem, Obras Rodoviárias e Construções) uma líder global gestora de ativos alternativos com foco em investimentos em real assets e private equity GLP Capital Partners, e uma consultora de gestão empresarial (NL4 – Nunes Lopes Consultoria e planejamento).