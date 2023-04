Secretários de Infraestrutura e Saúde vistoriam obra do Hospital Regional de Dourados

Em fase de acabamentos e com 85% de execução, a obra de construção do Hospital Regional de Dourados foi vistoriada pelos secretários Hélio Peluffo (Infraestrutura e Logística) e Maurício Simões (Saúde) nesta sexta-feira (28). A visita técnica serviu para conferir o andamento do serviço e verificar a qualidade da obra.

“O governador Eduardo Riedel tem dito para nós: ‘acompanhe a obra para que ela tenha qualidade’. E essa obra do Hospital Regional de Dourados está sendo feita nos padrões de qualidade. Queremos acelerar a entrega para que a Saúde possa assumir esse hospital o quanto antes, atendendo pacientes de 34 municípios das regiões da Grande Dourados, Conesul e Faixa de Fronteira. É uma obra emblemática que logo estará à disposição da população”, destacou Peluffo.

“Fiquei bastante impressionado com o bom andamento da obra. Agora, vamos colocar equipes técnicas discutindo as melhores opções para que o mais breve possível a gente possa entregar esse prédio para a sociedade douradense e para que a gente possa entrar com as equipes e fazer o hospital funcionar”, completou Maurício.

Localizado às margens da BR-463, o prédio de 7.547 metros quadrados está dividido em três blocos e dois pavimentos. São 51 leitos de enfermaria e 20 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), sendo 10 adultos e 10 pediátricos, além de quatro salas cirúrgicas e toda a estrutura administrativa. A obra recebe R$ 34,4 milhões de investimentos – recursos estaduais e federais, empenhamos por meio de emenda parlamentar.

Com as obras se aproximando do fim, a Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística) vai reforçar tratativas com a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), MS Ambiental Pantanal, Corpo de Bombeiros, Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e Prefeitura de Dourados para que o hospital seja entregue com toda estrutura: vistoria dos Bombeiros, esgotamento sanitário, acesso rodoviário e coleta de lixo.

Também acompanharam a vistoria o deputado federal Geraldo Resende, o deputado estadual Renato Câmara, vereadores da Câmara Municipal de Dourados, engenheiros da empresa que executa a obra e técnicos da Seilog e da SES (Secretaria Estadual de Saúde).