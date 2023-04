Churrasco gaúcho com galeto no CTG Farroupilha será dia 07 de maio

O almoço de domingo, dia 7 de maio, já está garantido no melhor estilo gaúcho. O CTG (Centro de Tradições Gaúchas) Farroupilha promove churrasco com os mais saborosos cortes de carne bovina e também galeto assado para quem prefere carne branca, e todos os acompanhamentos tradicionais: arroz, mandioca e muita salada.

O almoço começa a ser servido às 11h30 e logo após, haverá baile a tarde toda com o Grupo Rancho Grande. O CTG Farroupilha é o mais antigo de Campo Grande – completou 61 anos no início de março – também o mais antigo fora do Rio Grande do Sul, em atividade. Tem à frente da diretoria, o patrão Altair Vettorazzi e a patroa Iraci.

Serviço

O CTG Farroupilha está localizado na Avenida Prefeito Heráclito de Figueiredo (prolongamento da Ernesto Geisel), 930, no bairro Monte Castelo, após o viaduto da Mascarenhas de Moraes. Os ingressos para o Jantar Italiano podem ser solicitados pelo telefone (67) 99290-7049 ou 99983-5810.

O ingresso individual está sendo vendido a R$ 50,00 até o dia do evento. Na portaria o ingresso custará R$ 60,00. As bebidas são vendidas no bar (cerveja, refrigerante, água, vinho) e não estão inclusas nesses valores. Crianças até 7 anos não pagam, de 7 a 12 anos pagam meio ingresso. O CTG fornece pratos, talheres, copos e taças.