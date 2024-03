Secretário de Educação de Dourados faz primeiro encontro com Simted: “Diálogo”

Entidade apresentou demandas urgentes para serem discutidas com a Gestão

O diálogo com os servidores da Educação, como apontou em seu discurso de posse, deve ser o caminho seguido pelo novo secretário municipal de Educação de Dourados, Carlos Vinícius da Silva Figueiredo. Neste sentido, ele fez, nesta quarta-feira (6), uma visita à sede do Simted (Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação de Dourados) onde foi recebido pela diretoria da entidade. Esse foi o primeiro encontro de Carlos Vinícius com os representantes dos servidores.

No Simted, Carlos Vinicius foi recebido pelo presidente Thiago Coelho Silva e pelos diretores Caroline Sampaio, Ataulfo Stein, Rosemary Cavalheiro e Alexandre Gonçalves. Durante um café da manhã, o assunto foi o rumo da Educação no município e as demandas da categoria junto à administração.

Na saída, o secretário agradeceu a receptividade dos sindicalistas. “Foi um debate muito produtivo. O objetivo da visita foi abrir esse diálogo e demonstrar nossa preocupação com os servidores da Educação. Fomos muito bem recebidos e recebemos algumas pautas e demandas do Sindicato que vamos agora encaminhar, estabelecendo o diálogo e a harmonia para que a Educação de Dourados seja referência para o Mato Grosso do Sul”, afirmou o secretário.

Segundo Thiago, a primeira reunião mostrou que o diálogo entre as partes pode fazer diferença na educação municipal. “As pautas emergenciais foram apresentadas, especificamente as situações da educação infantil, do administrativo e do concurso da educação especial. Acreditamos que através do diálogo, do contato mais intenso entre a Secretaria de Educação e do Simted que as nossas pautas possam avançar para que possamos fazer de Dourados uma cidade educadora”.