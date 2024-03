Cemar diz que ‘Agita Dourados’ é cultura e prestação de serviço e convida população

Prefeitura leva evento cultural, esportivo e de serviços neste sábado para o Parque Municipal Rego D’Água

O vereador Cemar Arnal (Solidariedade) destacou esta semana a importância do projeto Agita Dourados, criado pela Prefeitura de Dourados para levar atividades culturais, recreativas, esportivas e prestação de serviços à população, a cada final de semana, em diferentes regiões da cidade. Neste sábado (9), as atividades vão ser desenvolvidas no Parque Municipal Rego D’Água, na Vila Erondina, região do Grande Água Boa.

“É uma iniciativa extraordinária, comungo com o prefeito Alan, o secretário Kinho e demais defensores que a cultura douradense não pode ficar presa entre quatro paredes, no campo teórico; somos parceiros do que for bom para os douradenses e esse Agita Dourados tem apoio inconteste do nosso mandato”, disse o vereador Cemar. “Somos cultura nas suas mais diferentes vertentes”, acrescentou.

Primeiro-secretário da Câmara Municipal de Dourados, Cemar Arnal é um dos principais responsáveis pela revitalização do Parque Rego D’Água. Ele se mostra entusiasmado com o “Agita Dourados”, um dos maiores eventos culturais/esportivos realizados pela Prefeitura de Dourados. Para Cemar, “o segundo Agita Dourados vai premiar a comunidade daquela região, levando diversas atividades, como práticas esportivas, ações em saúde, lazer, feira de artesanato, entretenimento, praça de alimentação, entre outras”.

Cemar cita que no Parque Rego D’Água acontecerão competições de beach tênis, futsal e vôlei de areia misto, mas alerta que para a participação os atletas precisam ir antes ao complexo esportivo Jorjão para fazerem suas inscrições. “É importante fazer inscrições para vôlei de areia misto, beach tênis e futsal X1, até sexta-feira (8), das 8h às 12h, com a equipe da Funed”, alerta o vereador, observando ainda que a Funed está à disposição, por meio do telefone/whatsapp (67) 98163-0325. Também haverá aulas, treino funcional, zumba, fit dance, ritmos, pilates, caratê, judô e capoeira.

Conforme divulgado pela prefeitura, a secretaria de saúde estará presente com avaliação nutricional e consumo alimentar, auriculoterapia, aferição de pressão e teste de glicemia, orientação nutricional voltadas a atividade física e bioimpedância. No local também acontecerá a Feira de Economia Criativa e haverá praça de alimentação.