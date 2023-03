Sebrae/MS entrega Plano de Desburocratização à Prefeitura de Caarapó

Iniciativa foi desenvolvida por meio do programa Cidade Empreendedora e tem a proposta de melhorar o ambiente de negócios no município

Na última terça-feira (14), o Sebrae/MS entregou à Prefeitura Municipal de Caarapó um Plano de Desburocratização com ações voltadas para tornar o processo de abertura e fechamento de empresas mais célere e eficiente, além de iniciativas que visam transformar o município em um local mais atrativo para novos empreendimentos.

Para melhorar o ambiente de negócios e estimular o empreendedorismo, o documento foi desenvolvido por meio do programa Cidade Empreendedora, iniciativa executada pelo Sebrae em parceria com a Prefeitura Municipal para promover o desenvolvimento local a partir do fortalecimento dos pequenos negócios. Segundo o analista-técnico de Políticas Públicas do Sebrae/MS, Julio Cesar da Silva, o plano foi elaborado de forma personalizada, por meio de um levantamento feito pela instituição e é a primeira entrega do eixo “Desburocratização”.

“As ações foram construídas para que o município atenda todos os critérios exigidos pela Lei da Liberdade Econômica e pela Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. Isso irá trazer mais dinamismo para a economia, fazendo com que os empresários consigam abrir o negócio de forma rápida, gerando mais emprego e renda, além de simplificar o processo para o empreendedor. A partir de agora, o Sebrae vai dar suporte, por meio de consultoria, para que as mudanças sejam implementadas”, destacou Julio.

Para o secretário municipal de Governo e Administração, Elvis Mattos, “o Plano Municipal de Desburocratização é mais uma entrega importante do Programa Cidade Empreendedora do Sebrae, que tem por objetivo criar melhores condições para os nossos empreendedores, aumentando a formalização de atividades econômicas, a criação de novos empregos e, consequentemente, incrementar a arrecadação dos tributos municipais”.

Mais informações sobre o programa Cidade Empreendedora podem ser obtidas pelo número 0800 570 0800 ou por meio do site cidadeempreendedora.ms.sebrae.com.br.