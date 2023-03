Festop abre Tenda de Literatura para divulgação de escritores e editoras

Espaço promete diversos lançamentos e a presença da Kombi do Cordel

O Festival de Todos os Povos promete três noites de muita música boa em Dourados, mas não será só isso. Outras áreas da arte vão marcar presença e os amantes de uma boa leitura também serão contemplados. A Tenda Literária terá exposição de autores, editoras e livrarias com opção para todos os gostos.

O Festop acontece nos dias 14, 15 e 16 de abril e é financiado pelo Fundo de Investimentos Culturais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Prefeitura de Dourados e com apoio da Câmara de Dourados, Unigran, Sicredi e da West Fertilizantes.

Os organizadores estipulam a partição de aproximadamente 30 autores e mais seis editoras, além de outras atrações relacionadas. “Teremos em anexo à Tenda Literária do Festop uma kombi, com exposição de poesia de cordel, o que vai atrair o público para o espaço principal com escritores, associações, entidades, editoras e livraria”, explica Carlos Amarilha, coordenador de literatura do Festop.

A Kombi do Cordel promete ser uma atração à parte. Idealizada pela professora aposentada e cordelista Aurineide Alencar em 2020, a atração passou por diversas cidades do Mato Grosso do Sul desde então e, apesar do cordel não ser um gênero literário com tradição no Estado, chama atenção principalmente dos jovens nas diversas escolas em que já marcou presença. “Vou chegar com minha Kombi para apresentar o Cordel. É a minha paixão e quero que todos conheçam”, disse a cordelista ao jornal O Progresso.

Outras atrações

Além da literatura, a Feira de Artesanato do Festop também oferecerá um espaço múltiplo, com mais de 70 artesãos já inscritos para expor e negociar suas produções. Entre as apresentações, os integrantes da Sucata Cultural prometem muita diversão com a arte circense e o poeta Emmanuel Marinho também vai estar presente.

No palco, shows gratuitos com atrações confirmadas como a cantora Soul Ra, Brô MCs, Kleber e Kleberson, Não Tem Hora, Miliano, Orquestra Sinfônica da UFGD, Dagata e os Pé Vermeio, Grupo de Dança Studio Jacy Brasileiro, Grupo de Dança Canto Kaiwoá, e outras.