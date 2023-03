Laudir vai propor nome de José Elias Moreira para umas das principais vias de Dourados

Para homenagear legado do ex-prefeito, projeto de lei deve dar entrada na Câmara nos próximos dias

O vereador Laudir Munaretto (MDB) vai apresentar na Câmara Municipal um projeto de lei propondo a alteração do nome da Rua Monte Alegre para Rua José Elias Moreira, a fim de homenagear o ex-prefeito de Dourados, que faleceu na madrugada desta quarta-feira (15) e será sepultado nesta quinta (16), no Cemitério Santo Antônio de Pádua, o mais tradicional da cidade. A Rua Monte Alegre é uma das principais vias de Dourados e corta a cidade de oeste a leste.

A via, de aproximadamente 8 quilômetros, comporta um forte e diversificado comércio, clínicas, instituições públicas e residências.

Nascido em Poços de Caldas (MG) e formado em engenharia agrônoma, José Elias entrou na política em 1972, quando se candidatou pela primeira vez a prefeito de Dourados, mas só veio a ser eleito na sua segunda tentativa, em 1976.

José Elias foi prefeito da segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul pelo PDS, no período de 1977 a 1982, quando renunciou ao mandato para disputar o Governo do Estado nas primeiras eleições diretas, em 1982.

Zé Elias ficou conhecido como um homem do povo e integrou a Assembleia Nacional Constituinte, no mandato de 1987/1990, sendo reeleito para o mandato 1991/1994. Foi também secretário estadual de Meio Ambiente (2003/2006) e secretário municipal de Planejamento (2017).

Em Dourados, o ex-prefeito José Elias deixou um legado de trabalho árduo e próspero e que ainda pode ser visto pela cidade, como os Parques Ambientais ‘Antenor Martins’ e ‘Arnulpho Fioravante’, frutos da sua gestão. Assim como o Terminal Rodoviário ‘Renato Lemes Soares’.

O ex-prefeito também ficou conhecido pela criação dos BNHs. São quatro os conjuntos residenciais criados em sua gestão, que inclui, ainda, os Cepers, que são os Centros Poliesportivos e Recreativos espalhados pela cidade.

Mas, a principal marca do governo de José Elias Moreira é, sem dúvida, instalação dos estudos para a primeira rede de água pluvial da cidade e o que viria a ser o Plano Diretor do município.

Político hábil, influente e apaixonado por Dourados, o ex-prefeito contratou o arquiteto Jaime Lerner para projetar o município, quando surgiu o modelo de desenvolvimento da área central, com três avenidas paralelas (Joaquim Teixeira Alves, Marcelino Pires e Weimar Gonçalves Torres).

Visionário, Zé Elias também investiu na área da comunicação. Empresário, ele fundou a Televisão Cidade Modelo (TV Caiuás), hoje a TV RIT; a Rádio Caiuás, segunda emissora da história de Dourados; e a Rádio e TV Guanandi, em Campo Grande.

“Zé Elias foi um homem que sempre pensou à frente do seu tempo e trabalhou incansavelmente pelo povo douradense. O seu legado pode ser visto até hoje na nossa cidade e nada mais justo do que ele ser lembrado em uma das principais ruas de Dourados”, enfatizou Laudir.

O projeto de lei deve ser apresentado nas próximas sessões na Câmara Municipal de Dourados.