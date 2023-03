Em encontro nacional, Riedel destaca que Defensoria Pública tem cumprido seu papel no Estado

Na abertura da reunião do Condege (Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais) nesta quinta-feira (16), o governador Eduardo Riedel destacou que a Defensoria Pública tem cumprido seu papel no Estado, na defesa dos menos favorecidos, principalmente neste momento de pós-pandemia.

“Somos um Estado com 3 milhões de pessoas, mas com grande potencialidade econômica, com um dos maiores crescimentos do PIB ano após ano, mas que tem enormes desafios de uma sociedade desigual. Neste contexto tem a atuação da Defensoria, que tem cumprido seu papel, com quase mil atendimentos por dia”, afirmou o governador.

Riedel ponderou que construiu uma equipe que pudesse trabalhar para as pessoas, e assim gerar resultados à sociedade. “Nosso maior desafio no Executivo é colocar em prática aquilo nós temos muito claro em políticas públicas, que é não deixar ninguém para trás”. Ele foi ao encontro acompanhado da secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Patrícia Cozzolino.

O presidente do Condege, Florisvaldo Fiorentino Júnior, elogiou a gestão que está sendo praticada em Mato Grosso do Sul. “O Governo faz uma gestão direcionada às pessoas, não tenho dúvida que fará a diferença para população mais vulnerável do Estado”.

Condege

Campo Grande sedia nesta quinta-feira (16) a 72ª Reunião Ordinária do Condege (Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais), que conta com defensores públicos-gerais de todo Brasil. Este encontro é realizado todos os meses, de maneira presencial, para debater as principais demandas da instituição.

O Conselho é uma associação civil de âmbito nacional, que funciona como órgão permanente de coordenação e articulação dos interesses das Defensorias Públicas existentes no Brasil. O objetivo é a promoção de boas práticas administrativas e de gestão, para aperfeiçoamento dos trabalhos.