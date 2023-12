Sebrae/MS e ABPO promovem curso para produção sustentável de carne no Pantanal

Com o objetivo de promover boas práticas e o desenvolvimento sustenta da pecuária pantaneira, o Sebrae/MS, por meio do Programa ABPO e a Semadesc, realizam nesta quinta-feira e sexta-feira (7 e 8 de dezembro) o curso Aplicação do Protocolo Pantanal Sustentável em propriedades rurais para Certificação do Gado de Corte. O evento acontecerá no Sindicato Rural de Corumbá e tem por finalidade a formação de técnicos para atender requisitos exigidos nos protocolos de certificação do gado sustentável e orgânico.

Nesta quinta-feira, o curso acontecerá entre 14h e 18h. Já na sexta-feira o curso iniciará às 8h até 12h, seguido de um intervalo, retomando a programação das 14h às 18h. O público-alvo do curso são pecuaristas, técnicos na área de veterinária, agronomia, zootecnia e meio ambiente. Entre os palestrantes que ministrarão a capacitação, está o médico veterinário e consultor credenciado do Sebrae/MS, Marcelo Rondon de Barros.

“É imprescindível a participação de técnicos do setor no curso, para que possam administrar e incentivas todas as propriedades rural do Pantanal a se adequarem. Há uma série de benefícios da certificação, incluindo o incentivo à preservação do bioma, já que, para conquistar o certificado de Carne Sustentável do Pantanal, os pecuaristas precisam cumprir alguns requisitos, como a utilização de pastagens nativas e recuperação de áreas degradadas”, explica o diretor executivo da ABPO – Associação Pantaneira de Pecuária Orgânica e Sustentável, Silvio Balduíno.

O curso, que integra as ações do Programa de Apoio à Recuperação Econômica do Bioma Pantanal (Pró Pantanal), é gratuito. E durante a capacitação, será disponibilizada uma cartilha explicativa, com o intuito de preparar produtores e técnicos para a organização e implementação de processos produtivos, que atendam aos protocolos, permitindo que as propriedades obtenham a certificação com maior agilidade e menor custo.