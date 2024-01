Rio Verde vai receber aproximadamente R$ 15 milhões em investimentos do Estado

Com a continuidade de ações para o desenvolvimento dos municípios de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado vai investir em obras para a melhoria da qualidade de vida da população de Rio Verde.

O governador Eduardo Riedel, em reunião esta manhã (25), com o prefeito do município, Réus Fornari, recebeu os projetos de infraestrutura urbana que serão atendidos, com pavimentação dos bairros Ouro Verde e Planalto.

“Estamos atentos as demandas dos municípios e mantemos o diálogo com todos, para que possamos juntos, sempre beneficiar nossa gente. E as parcerias são essenciais para que isso acontecer”, afirmou o Riedel.

O secretário da Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística), Hélio Peluffo, destacou a atenção aos municípios e o compromisso de gestão municipalista do Governo do Estado.

“O governador Eduardo Riedel ratifica a importância do municipalismo. Ele entende que se levar asfalto para as cidades, melhora a qualidade de vida, tira poeira, barro, valoriza os imóveis, gera emprego, e acaba incrementando economicamente o município. E tem o saneamento básico, que também é saúde e melhorar sensivelmente a vida de todos”, afirmou o secretário da Seilog.

A previsão é de que os projetos recebem aproximadamente R$ 15 milhões em investimentos do Estado. “O pedido é de asfalto, vamos fazer em dois bairros com investimento de mais de 15 milhões, que terá emendas da senadora Tereza Cristina e investimentos da prefeitura. Então, Rio Verde, vai receber um volume considerável de recursos, disse Peluffo.

Os secretários Pedro Arlei Caravina (Segov) e Eduardo Rocha (Casa Civil), além da senadora Tereza Cristina, também participaram da reunião ao lado da equipe do Governo do Estado e de autoridades do município de Rio Verde.

Entregas

Em maio de 2023, com foco no desenvolvimento e na melhoria da qualidade de vida da população de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado realizou uma série de entregas no município de Rio Verde de Mato Grosso. As ações contemplaram a rede de esgoto, arena esportiva, feira do produtor e regularização fundiária, além de ordem de serviço para reforma e sinalização.

Famílias do Jardim Aeroporto II, beneficiárias do Programa Lote Urbanizado, também tiveram os contratos assinados, o que permitiu a conclusão das moradias no residencial. Com investimentos de R$ 1.241.217,17, por meio da Agehab (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul), o Governo do Estado construiu as 57 bases habitacionais.