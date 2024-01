Charles Leclerc renova com Ferrari; duração do contrato não foi revelado

A Ferrari anunciou nesta quinta-feira (25) a extensão do contrato com o piloto monegasco Charles Leclerc, que iria até o fim de 2024, em um acordo multianual, apesar de o novo prazo não ter sido divulgado pela escuderia italiana.

“O vínculo de Charles com a Scuderia vai além do de um piloto com sua equipe: Leclerc faz parte da família Ferrari há oito anos”, afirmou o chefe da equipe, Fred Vasseur, destacando que o monegasco possui seus valores e o DNA da empresa.

“Conhecemos a sua vontade incessante de superar os seus limites e agradecemos sua grande capacidade de duelo e ultrapassagem na corrida. Estamos determinados a dar ao Charles um carro vencedor e sei que sua decisão e seu comprometimento serão elementos que poderão fazer a diferença para os objetivos que queremos alcançar”, acrescentou ele.

Leclerc entrou para a academia da Ferrari em 2016 e, após uma temporada de Fórmula 1 pela Sauber, em 2018, foi promovido para substituir Kimi Raikkonen, no ano seguinte. Desde então, ele já faturou cinco corridas, além de somar 23 pole positions e 25 pódios.

“Estou muito feliz por continuar vestindo o traje da Scuderia Ferrari também nas próximas temporadas”, principalmente porque “competir por esta equipe tem sido meu sonho desde os três anos de idade”, celebrou o monegasco.

O piloto ressaltou que seu “sonho continua sendo ganhar o título com a Ferrari” e tem “certeza que conseguiremos alguma grande satisfação”, além de “dar aos fãs algo para se alegrar”.

“Acredito que o melhor ainda está por vir e mal posso esperar para começar esta temporada para tentar fazer a equipe progredir ainda mais e nos colocarmos em condições de sermos competitivos em todas as corridas”, concluiu Leclerc.

A temporada de 2024 da Fórmula 1 começará no próximo dia 2 de março, no Grande Prêmio do Bahrein.

Da AnsaFlash