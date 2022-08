Riedel destaca investimentos em obras estruturantes em Dourados

O candidato ao governo do Mato Grosso do Sul, Eduardo Ridel (PSDB), destacou em suas redes sociais, os principais investimentos do Governo do Estado em Dourados, principalmente nas áreas da saúde, segurança e revitalização de vias públicas, além de importantes obras estruturantes.

Somente na área da Insfraestrutura, onde ele atuou como secretário de Estado, foram aplicados mais de R$ 1 bilhão nos últimos sete anos. “São novas obras com serviços voltados para a duplicação de rodovias, como na MS162 e MS 156”, ressalta.

Riedel também participou das obras de revitalização de ruas e avenidas, trazendo asfalto e sinalização nova nas ruas Coronel Ponciano, Marcelino Pires, Weimar Torres e adjacências.

Foi determinante na construção da nova sede do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), que tem previsão de entrega em setembro, incentivando o bom desempenho da polícia e trazendo mais segurança para toda a população.

Colaborou ainda na construção do Hospital Regional, que também deverá ser entregue nos próximos meses, sendo uma unidade de alta complexidade, com leitos e serviços disponíveis à população da região, que atende 33 municípios que compõe a macrorregião de Dourados.

Agenda

Nesta quarta-feira (17), Eduardo Riedel (PSDB) cumpre agenda em Rio Brilhante a partir das 10 horas, onde se reúne com lideranças locais, participa de entrevista à radio local e caminhada com lideranças políticas.

No período da tarde segue para Dourados, onde se reúne com lideranças políticas às 19 horas e participa de encontro com representantes da sociedade às 20h40.