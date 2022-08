Fifa cancela Brasil x Argentina e pune as duas confederações

CBF pagará 300 mil francos suíços e AFA metade desse valor

A FIFA cancelou oficialmente nesta terça-feira (16) a partida entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, interrompida em 5 de setembro do ano passado, e que ficou conhecida como “Clássico da Anvisa”.

Além disso, a federação máxima do futebol multou as duas confederações pelos problemas: a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deverá pagar 300 mil francos suíços e a Associação de Futebol Argentino (AFA) foi multada em 150 mil francos suíços.

A nota oficial informa que metade da multa das confederações ficou “suspensa” e que a outra metade deve ser enviada à Organização Mundial da Saúde (OMS) no combate à Covid-19.

O jogo foi paralisado após a entrada de servidores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da Polícia Federal no gramado da Neo Química Arena, em São Paulo.

Isso porque quatro jogadores argentinos entraram de maneira irregular no Brasil ao não cumprirem o protocolo de combate à pandemia e fornecerem informações falsas à PF.

Da AnsaFlash