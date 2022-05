Reinaldo lança Festival América do Sul Pantanal, que será entre os dias 26 e 29 de maio

Mais um movimento cultural que é a cara do Mato Grosso do Sul retorna em 2022 depois de dois anos suspenso por causa da pandemia de Covid-19. O Festival América do Sul Pantanal teve sua 16ª edição confirmada para os dias 26, 27, 28 e 29 de maio em Corumbá e Ladário, com atrações regionais, nacionais e internacionais.

O festival, um dos mais aguardados pelo povo, foi lançado nesta terça-feira (10) pelo governador Reinaldo Azambuja em solenidade na Governadoria, em Campo Grande. O evento de lançamento contou com apresentações musicais de Celito Espíndola, Lenilde Ramos e Fábio Kaida.

“Este é o primeiro grande festival que teremos pós-pandemia, que representa a retomada dos grandes eventos no Estado. Não tenho dúvida que será um grande atrativo com uma extensa programação cultural que não é feita só música. Tem teatro, circo, artesanato e muito mais, em uma pluralidade de atrações. São mais de R$ 6 milhões investidos pelo Governo do Estado, através da Fundação de Cultura”, afirmou Reinaldo Azambuja.

Na solenidade, o secretário-adjunto da Secic (Secretaria de Cidadania e Cultura), Eduardo Romero, destacou que a produção do festival após dois anos representa a realização de um sonho adormecido do povo da fronteira. “É um festival internacional, de integração dos povos, da arte e da cultura. É um festival que mostra o coração do Pantanal para o Brasil e o mundo”, disse.

Já o diretor-presidente da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), Gustavo Castelo, o Cegonha, contou que esta será uma das maiores edições do Festival, com atividades em Corumbá e Ladário e também nas duas cidades bolivianas que estão na faixa de fronteira com Mato Grosso do Sul. “Vamos levar para Corumbá, Ladário, Porto Soares e Porto Quijarro uma das maiores programações de todas as edições. São 118 atividades, 25 oficinas e atrações de mais de 11 áreas artísticas”, adiantou.

A solenidade de lançamento lotou o auditório da Governadoria. Diversas autoridades do Estado, operadores da cultura e políticos participaram do evento. Ao discursar, o prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes disse que a região pantaneira vive a expectativa da realização do evento. “É sempre uma alegria poder receber tudo aquilo que esse grande encontro cultural sul-americano promove e desfrutar de tanta linguagem artística que ele traz”, falou. O deputado estadual Paulo Duarte, falando em nome da Assembleia, afirmou que o festival fortalece a cultura, que vai prevalecer, pois “um país sem cultura não tem história e perspectiva de futuro”.

Também participaram da solenidade de lançamento a secretária estadual de Administração, Ana Nardes; o secretário-adjunto de Educação, Édio Resende; os deputados estaduais Evander Vendramini e Mara Caseiro; e a defensora pública-geral Patrícia Cozzolino.

A 16ª edição do Festival

Criado em 2004, o Festival América do Sul Pantanal vem se consolidando ao longo dos anos como o maior evento de cultura e cidadania do continente. Neste ano, serão quatro dias de festa com participação de nove países vizinhos do Brasil: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.

A 16ª edição do Festival terá como tema o centenário da semana de arte moderna, que ocorreu na capital paulista em 1922. O movimento chamou atenção da população para a valorização e consumo da arte e da cultura brasileira na música, literatura, teatro, dança, artesanato, entre outros.

Segundo a organização do evento, homenagear a semana da arte moderna é promover uma reflexão sobre a produção artística local. Por isso, serão homenageados pelo Festival neste ano a artista visual Lídia Baís, ícone da cultura campo-grandense, e o escritor Lobivar de Matos, de Corumbá.

Programação

Entre as atrações confirmadas pela FCMS estão Orquestra de Câmara do Pantanal e Michel Teló para o dia 26 de maio (quinta-feira); Vinil Moraes, Atitude 67 e Margareth Menezes para o dia 27 (sexta-feira); Evelyn Lechuga e Marcelo D2 para o dia 28 (sábado); e Jucy Ibanez, Mart’nalia e Monobloco para o dia 29 (domingo).

A programação completa será divulgada ao longo da semana no site da Fundação de Cultura: www.fundacaodecultura.ms.gov.br.