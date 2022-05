Câmara de Dourados aprova projeto que cria galeria em homenagem a vereadoras

De autoria da vereadora Liandra (PTB) foi aprovado por unanimidade durante a 14ª Sessão Ordinária da Câmara de Dourados, o Projeto de Resolução nº 002/22 que cria a ‘Galeria Lilás’, no espaço físico da sede da Casa de Leis. A medida foi aprovada nesta segunda-feira (9).

A galeria consiste na implantação de um espaço fotográfico localizado em destaque na Câmara, onde, a exemplo da Galeria de ex-Presidentes, a cada novo período, sempre que houver novas vereadoras eleitas, deverá ser atualizada a exposição de retratos.

Durante uso da tribuna, a vereadora citou as ex-vereadoras Albertina Pereira de Matos e Maria da Glória Muzzi Ferreira, eleitas antes da divisão do Estado, seguindo pelas ex-vereadoras, Bela Barros, Lori Gressler, Margarida Gaigher, Délia Razuk, Marinisa Mizoguchi, Denize Portollan, Virgínia Magrini e incluindo as atuais vereadoras Daniella Hall, Lia Nogueira e a própria Liandra.

Para o vereador Juscelino Cabral (PSDB), o projeto aprovado de forma unânime pelos vereadores representa a valorização das mulheres no legislativo municipal da maior cidade do interior do Estado. “Esta iniciativa marca a história desta Casa, pois valoriza a participação da mulher na política”, afirmou Juscelino ao mencionar sua assinatura colaborativa na proposta.

Já o vereador Mauricio Lemes (PSB) enfatizou a representatividade feminina na atual legislatura e destacou a importância de se preservar a história. “Cabe lembrar que esta é a primeira legislatura na qual conseguimos eleger três vereadoras e isso demonstra como tem crescido a participação feminina em todos os setores da sociedade”.