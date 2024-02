Raphael Modesto solicita Posto Policial no Kamel Saad e asfalto em Sanga Puitã

Vereador apresentou reivindicações durante sessão ordinária da Câmara Municipal

O vereador Raphael Modesto apresentou indicações na sessão de terça-feira, dia 20, da Câmara Municipal, solicitando asfalto para a rua Adriana Ávalos Merey, no Distrito de Sanga Puitã e implantação de um Posto Policial para garantir segurança para os moradores do Residencial Kamel Saad, um dos mais populosos de Ponta Porã.

Raphael Modesto encaminhou ao prefeito Eduardo Campos com cópia endereçada ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Messias Manosso, para que o município elabore projeto e faça a pavimentação asfáltica da rua Adriana Ávalos Merey, no Distrito de Sanga Puitã. “Essa indicação vem atender pedidos da população, visto que não existe asfalto na rua citada e se tratando de melhoria essencial para a população daquela região”, disse o vereador.

O Vereador Raphael Modesto também apresentou indicação ao prefeito Eduardo Campos, com cópias da solicitação para o Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Messias Manosso, e para o Tenente-Coronel da Edson Guardiano, Comandante do 4° Batalhão da Policia Militar, solicitando a instalação de um Posto Policial no Residencial Kamel Saad. “Os moradores tem nos procurado e a implantação de um posto policial garantirá mais segurança não só para os moradores do bairro, mas também para regiões adjacentes”, ressaltou Modesto.