Trecho de avenida no Jardim Bonanza em Dourados passará a ser mão única

Agetran realizou estudo técnico e reunião com os moradores do local

Uma mudança solicitada pelos moradores da região do Jardim Bonanza está sendo implementada pela Prefeitura de Dourados, por meio da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito).

Atendendo ao pedido dos moradores do bairro, foi realizado um estudo técnico na Avenida Vera Lúcia Ferreira de Moraes, que é a principal via de acesso do Bonanza, além de uma reunião com os residentes na região, onde ficou definido que a avenida passará a ser mão única entre os trechos da rodovia até a rua Sérgio Arouca.

No local já foram instalados dois redutores de velocidade, placas indicando a proibição de circulação de caminhão, sinalização horizontal e nos próximos dias será concluída a nova sinalização indicando a mudança no trecho da avenida. “Optou-se pelas mudanças para garantirmos mais segurança no trânsito do local”, explicou a diretora-presidente, Mariana Souza Neto.

Segundo a Agetran, a mudança passa a valer a partir da próxima quinta-feira (29/3).