Quinze dias após deixar presídio homem é preso pela Guarda Municipal

Na tarde de sexta-feira (29/04) um homem de 33 anos foi preso pela Guarda Municipal de Dourados (GMD) 15 dias após deixar a PED, Presídio de Dourados. O acusado havia furtado uma loja de aparelho celular, furtando dinheiro e dois aparelhos de celulares.

A equipe da GMD recebeu as informações do furto e com as características do autor passou realizar rondas preventivas no Bairro Jardim Márcia, onde localizou o acusado, que tem diversas passagens na polícia.

O rapaz relatou que é usuário de drogas, e confessou que furtou a loja de aparelhos de celular localizada na Avenida Joaquim T. Alves, após escalar o telhado e descer pelo forro, realizando o furto. Disse que “estava muito louco” e trocou os aparelhos em um ponto de venda de drogas na região do Parque das Nações I por duas pedras de crack, também disse que gastou os R$ 103,00 furtados comprando crack e maconha.

Diante da situação foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.