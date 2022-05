DOF apreende comboio de veículos com materiais de contrabando e descaminho; seis são detidos

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreendeu neste sábado (30/04), na zona rural de Laguna Carapã, quatro veículos transportando materiais de descaminho e contrabando do Paraguai. Três veículos foram encaminhados à Receita Federal de Ponta Porã e um outro à Polícia Federal de Dourados.

Os policiais faziam patrulhamento na região, quando abordaram três veículos VW/Gol e um Fiat/Uno. Nos três carros da mesma fabricante seis pessoas foram detidas, sendo quatro homens e duas mulheres.

Os autores transportavam nos veículos 950 pacotes de cigarros, seis pneus, uma caixa de essência de narguilé, dez caixas de isqueiros, uma caixa de relógio de bolso e duas caixas de carcaças de aparelho de celular. O material avaliado em aproximadamente R$ 103 mil foi encaminhado à Receita Federal de Ponta Porã.

Já o condutor veículo Fiat/Uno, de 22 anos, transportava no veículo mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai e um rádio comunicador. O carro, juntamente com o material apreendido e autor, foram encaminhados à Polícia Federal de Dourados.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.