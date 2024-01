Projeto verão ou vida saudável? O desafio de viajar, comer bem e cuidar do corpo

O novo ano sempre sugere o início do projeto verão, mas com a chegada das férias e a temporada de viagens, muitas pessoas se deparam com o desafio de manter um estilo de vida saudável enquanto exploram novos destinos e saboreiam diferentes culinárias.

Entre o clássico “Projeto Verão” e a busca por uma vida saudável constante, como encontrar o equilíbrio entre desfrutar das férias e cuidar do corpo? Nessa busca pelo corpo saudável, a educação física e a nutrição surgem como protagonistas, formando uma dupla dinâmica capaz de transformar vidas.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana são essenciais para manter uma boa saúde. Além disso, a prática de exercícios contribui para o controle do estresse, ansiedade e até mesmo para a prevenção de doenças crônicas.

Se a atividade física é a chama que queima calorias, a nutrição é o combustível que alimenta esse fogo. Uma dieta equilibrada, rica em nutrientes essenciais, é crucial para alcançar não apenas a perda de peso, mas também para garantir que o corpo esteja recebendo os elementos necessários para funcionar adequadamente.

Mercado aquecido para profissionais da área

A consulta a profissionais de nutrição e educadores físicos torna-se fundamental nesse processo. Eles são capazes de elaborar planos personalizados, considerando as necessidades individuais, preferências e metas de cada pessoa. Isso torna essas profissões uma interessante busca para quem deseja uma qualificação sempre em alta.

A coordenadora do curso de nutrição da Unigran Dourados, Dra. Fernanda Moreto, enfatiza como o desafio de promover saúde além da estética tem mudado a vida das pessoas.

“Essa abordagem personalizada é crucial para garantir resultados duradouros e a promoção de uma alimentação saudável como parte integrante do estilo de vida. Por isso a Nutrição é uma qualificação que está sempre em alta, acompanhando as constantes evoluções na área da nutrição. Se você tem interesse em conhecer melhor os alimentos e a sua composição, como também a relação, tanto na prevenção de doenças como também na promoção da saúde e da melhoria da qualidade de vida da população, a Nutrição é pra você,” destaca.

Já para o coordenador do curso de Educação Física da Unigran Capital, Me. Geovany Bisol, a prática de exercício físico tem gerado qualidade de vida a longo prazo. “Na mesma linha, a orientação de educadores físicos é essencial para quem busca uma vida ativa e saudável. O foco não é apenas alcançar resultados temporários, mas sim estabelecer uma rotina de atividades físicas que se integre naturalmente ao dia a dia. A constante atualização e dedicação à qualidade de vida tornam nossa profissão uma escolha sempre em alta para quem deseja investir na saúde a longo prazo.”

Em meio a um cenário em que a preocupação com a saúde e o bem-estar nunca esteve tão em evidência, a importância da atividade física aliada a uma alimentação equilibrada se destaca como o caminho para conquistar não apenas a perda de peso, mas uma qualidade de vida duradoura. Nessa busca pelo corpo saudável, a Educação Física e a Nutrição emergem como protagonistas, formando uma dupla dinâmica capaz de transformar vidas.

Esteja preparado em 2024 para ser um profissional requisitado com a melhor qualidade de ensino da Unigran.

Faça Nutrição em Dourados

O curso de Nutrição da UNIGRAN é considerado o melhor curso de Nutrição do MS. Temos uma estrutura física de excelência, com os melhores laboratórios específicos (de bromatologia, microbiologia, avaliação nutricional, cozinha e laboratório de Realidade Virtual), todos contam com equipamentos modernos e excelente infraestrutura.

Todo mundo sempre vai precisar comer, a nutrição nunca vai estar em baixa.

Nutricionista é a profissão do presente e do futuro.

MEC nota 4

Bacharelado

8 semestres

Noturno

Faça Nutrição em Campo Grande

O curso de Nutrição da Unigran Capital possui uma excelente estrutura equipada com cozinha experimental para as aulas práticas. Com professores renomados na área, o aluno aprende a fazer a avaliação, diagnóstico e acompanhamento nutricional individual e, também, de comunidades.

É justamente nas possibilidades de desenvolvimento profissional que o curso de Nutrição da Unigran Capital se destaca.

MEC nota 4

Bacharelado

8 semestres

Noturno

Faça Educação Física em Dourados

A UNIGRAN possui uma estrutura olímpica de ponta que, juntamente com os laboratórios de anatomia, formam um profissional com pleno conhecimento da dinâmica e das necessidades e possibilidades do corpo humano no que diz respeito à atividade física.

MEC nota 4

Bacharelado e Licenciatura

8 semestres

Noturno

Faça Educação Física em Campo Grande

Nossos alunos na Unigran Capital têm uma formação de qualidade, com uma infraestrutura excelente. Através de parcerias, nosso acadêmico tem opções de campos de estágios nas melhores empresas e escolas da cidade.

MEC nota 4

Bacharelado e Licenciatura

8 semestres

Matutino e Noturno

