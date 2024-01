Quatro foragidos da Justiça são presos pela Guarda Municipal nos primeiros dias do ano

A Guarda Municipal de Dourados (GMD), nos primeiros cinco dias de 2024, já prendeu 04 foragidos da Justiça, entre eles o autor de uma tentativa homicídio, condenado a 16 anos de prisão.

Nesta sexta-feira (05/01) no período matutino durante rondas preventivas na região da Patrulha Mirim, os GMs verificaram uma mulher de 47 anos e contra ela foi constatado Mandado de Prisão pelos crimes de furto. Foi presa e levada a Delegacia de Polícia Civil.

Na quinta-feira (04/01) por volta das 17h a equipe da GMD realizava rondas preventivas na Escola Álvaro Brandão, no Jardim Márcia, quando abordou um homem de 42 anos em atitudes suspeitas. Contra ele foi constatado um Mandado de Prisão em aberto expedido pela 3ª Vara Criminal de Dourados, por Tentativa de Homicídio. O autor foi preso e levado a DEPAC para as providências legais.

Outra equipe da Guarda Municipal, na Vila Aurora, abordava um homem de 43 anos, pois receberam denúncias que o acusado estaria mexendo nas motos estacionadas. Durante a verificação foi constatado um Mandado de Prisão expedido pela 2ª Vara de Família e Sucessões.

Na terça-feira (02) um homem de 46 anos foi preso após ser abordado no Bairro Laranja Doce. O autor estava numa invasão de área de preservação ambiental. Na checagem no sistema SIGO foi verificado que era Evadido do Sistema Penitenciário do Semiaberto. Foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.