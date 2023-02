Professor Ricardo Torraca aponta necessidades da Belmiro de Albuquerque

Na 2° sessão ordinária do ano, da Câmara de Vereadores de Ponta Porã o Professor Ricardo Torraca, no exercício dos seus deveres como parlamentar, pediu ao prefeito Eduardo Campos, e ao Secretário de Obras e Urbanismo André Manosso, que seja viabilizada instalação de um redutor de velocidade ou quebra-molas na Avenida Belmiro Albuquerque, 3330, lote 18, Parque dos Ipes. O vereador, incluiu ainda, uma segunda indicação de teor semelhante, ao solicitar um quebra-molas na mesma rua, na altura do n°3647, no Bosque Carandá II.

Para Ricardo os redutores de velocidade trarão segurança aos moradores da localidade, e sua ação visa responder a um pedido dos moradores locais, dada a velocidade com que trafegam os veículos no dado trecho o que confere risco aos passantes da localidade.