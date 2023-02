Governador se reúne com a bancada federal para discutir projetos e investimentos para o Estado

Em prol do desenvolvimento do Estado, o governador Eduardo Riedel se reuniu nesta sexta-feira (17) com a bancada federal de Mato Grosso do Sul em encontro que contou com participação dos três senadores e oito deputados federais. O objetivo é alinhar os principais projetos e trabalhar em conjunto para trazer grandes investimentos aos sul-mato-grossenses.

“Foi uma reunião de alinhamento com a bancada, onde discutimos a aplicação das emendas federais, destinadas neste ano para 2024. Fiz uma explanação dos principais projetos de Mato Grosso do Sul, nas áreas onde teremos mais investimentos”, afirma o governador.

Riedel destaca que apesar dos parlamentares serem de partidos diferentes, toda a bancada está pensando primeiro no Estado. “Cada deputado e senador foi eleito por um partido, com sua ideologia e ideias, mas todos estão aqui para discutir benefícios para Mato Grosso do Sul. Investimentos para atender os cidadãos sul-mato-grossenses e assim criar condições melhores de vida à população”, completa.

O coordenador da bancada, o deputado Vander Loubet, afirma que a reunião com o governador foi muito produtiva. “Discutimos infraestrutura, meio ambiente, energia, todos os temas muito alinhados, pois queremos trabalhar juntos com o governador, para lá de Brasília ajudar a encaminhar investimentos que o Estado precisa. Também definimos que vamos nos reunir a cada três meses para discutir estes projetos”.

Estiveram na reunião os senadores Nelsinho Trad, Soraya Thronicke e Tereza Cristina, assim como os deputados federais Vander Loubet, Beto Pereira, Geraldo Resende, Luiz Ovando, Dagoberto Nogueira, Rodolfo Nogueira, Camila Jara e Marcos Pollon.

Também fizeram parte do encontro o vice-governador Barbosinha, o secretário Pedro Caravina (Segov), o secretário-adjunto da Casa Civil, Flávio Brito, e Cecília Vale, do Escritório de Relações Institucionais e Políticas de Mato Grosso do Sul no Distrito Federal.