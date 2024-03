Prefeitura e Marinha do Brasil formam piloteiros em Dourados

Curso realizado entre 11 a 15 de março em Dourados capacitou piloteiros que atuam na atividade turística no Rio Dourados

A Prefeitura de Dourados, através da Secretaria de Desenvolvimento, concluiu nesta sexta-feira (15/3) o Curso para Piloteiros que desempenham a atividade turística na região do Rio Dourados.

O curso, que teve início na última segunda-feira (11/3), foi ministrado pela Marinha do Brasil de Porto Murtinho (MS) e, além do intuito de fomentar o turismo em Dourados e capacitar os profissionais, o curso possibilitou a maior participação dos mesmos que não tiveram custos com transporte e hospedagem, como conta o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cleriston Recalcatti.

“Esse é um acontecimento muito importante para nossa cidade, a Prefeitura viabilizou a vinda da equipe da Marinha para cá, com isso, os piloteiros evitaram um custo de cerca de mil reais com deslocamento e hospedagem para fazer o curso em Porto Murtinho”, ressalta.

As atividades turísticas têm ganhado destaque em Dourados, principalmente em relação a pesca esportiva e contemplação da natureza. O curso, garante aos piloteiros capacitação para desenvolver a atividade com segurança e autonomia, além servir com fomentação da renda e da economia local.

“O curso formou os piloteiros em profissionais aquaviários, capacitados para conduzir embarcação de pequeno porte, além de ofertar conhecimentos de meio-ambiente, legislação referente às normas da autoridade marítima, base de mecânica de embarcação, entre outros”, explica o Capitão Tenente Fabiano, Agente Fluvial de Porto Murtinho.

Ao fim da manhã desta sexta-feira (15/3), os 20 profissionais desta turma receberam o diploma de conclusão do curso, durante cerimônia realizada no Centro de Convenções de Dourados.