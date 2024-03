Thiago Vedana aciona executivo para pedir óculos para população carente

O vereador também solicitou implantação de redutor de velocidade na rua Guia Lopes

O Vereador Thiago Vedana protocolou importantes pedidos ao Prefeito Eduardo Campos, ao Secretário de Saúde Patrick Derzi e ao Secretário de Governo Fabio Caffarena acerca da saúde e bem-estar dos fronteiriços. Vedana apresentou as indicações aos presentes na sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Ponta Porã, terça-feira, de 12 de março.

Vedana pede ao poder Público Municipal que seja feita a implementação de uma ação social com a finalidade de distribuir de óculos de grau às pessoas carentes. Ele justificou a solicitação ao explicitar que o pedido visa “atender famílias de baixa renda que possuem problemas visuais, as quais necessitam urgentemente de óculos de grau, inclusive crianças na idade escolar, que acabam por ser afetadas negativamente no rendimento escolar, deste modo, esta ação contribuirá com a saúde visual da população, tendo reflexo nos mais distintos setores da sociedade, seja na educação, seja na saúde, ou seja, contribuindo para ter condições de viver com qualidade de vida.”

Anel viário

O Parlamentar pede ainda que seja viabilizado um redutor de velocidade na rua Guia Lopes, na altura do entroncamento com o Anel Viário Sul. E para justificar o pedido, Thiago Vedana diz que “tem observado um aumento significativo no tráfego de veículos naquela área, especialmente devido à intersecção com o anel viário. A instalação de um redutor de velocidade é uma medida crucial para garantir a segurança de todos os cidadãos que utilizam essa via, bem como para prevenir possíveis acidentes. A redução da velocidade contribuirá diretamente para a segurança dos motoristas, pedestres e ciclistas, proporcionando um ambiente mais tranquilo e protegido”.

A indicação parlamentar com a reivindicação foi encaminhada ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário de Segurança Pública e Trânsito Gabriel Arce.