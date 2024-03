DOF recebe a visita de integrantes do Núcleo de Inteligência de Segurança Escolar

O projeto visa a integração das Forças de Segurança para garantir um ambiente escolar seguro e saudável

As ações do NISE (Núcleo de Inteligência de Segurança Escolar), da SED (Secretaria Estadual de Educação) em parceria com a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) têm como prioridade a inclusão da Polícia Militar e demais forças de segurança pública na segurança escolar, com objetivo de aprimorar os procedimentos para um ambiente escolar que garanta o desenvolvimento intelectual integral dos estudantes.

O NISE tem como coordenador do coronel PM Hudmax, que proferiu uma palestra sobre o projeto aos comandantes dos batalhões da Polícia Militar em Fátima de Sul, Dourados e Maracaju; às Companhias Independentes da PMMS em Nova Alvorada do Sul, Caarapó e Dourados, além da participação do comandante do CPA-1 (Comando de Policiamento de Área) da região da Grande Dourados e ao supervisor do CIOPS (Centro Integrado de Operações de Segurança).

A visita no DOF ocorreu na manhã desta quinta-feira (14) e o coronel Rozeni, diretor da Unidade, recepcionou a comitiva reforçando o total apoio do Departamento de Operações de Fronteira às ações que serão implementadas pelo projeto.

Para o coronel Hudmax, o projeto “proporcionará maior agilidade na prevenção, estudo e atendimento de casos relacionados à segurança escolar”. Ressaltou sobre a implementação do “botão do pânico” disponibilizado pelo governo do Estado através de um aplicativo, que permite aos docentes e administrativos acionarem equipes de monitoramento em situações de emergência no ambiente escolar. “Esse passo significativo reforça o compromisso da Polícia Militar com a segurança nas escolas, promovendo um ambiente propício para o aprendizado e o desenvolvimento dos estudantes” concluiu o coordenador.