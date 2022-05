Prefeitura de Dourados segue com mutirão de regularização do CadÚnico

Nova secretária de Assistência Social deve manter ação até que todas famílias sejam atendidas

A Prefeitura de Dourados, por meio da Semas (Secretaria Municipal de Assistência Social), segue durante o mês de maio com os mutirões de regularização do CadÚnico. Com objetivo de atendar as famílias, a ação é exigência do Ministério da Cidadania e visa averiguar e revisar os cadastros para evitar que pessoas percam benefícios do Governo Federal. O mutirão é uma iniciativa da equipe liderada pela secretária de Assistência Social, Ediana Mariza Bach, que assumiu o cargo no início de abril.

O mutirão acontece em datas pré-definidas nos diversos Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do município. Desde o dia 25 de março, quando aconteceu o primeiro, foram cinco mutirões, atendendo até agora 503 famílias. Segundo Ediana, os mutirões devem ser mantidos até que todas as famílias que recebem esses benefícios sejam atendidas e tenham seus cadastros regularizados.

Para isso, o calendário de maio foi montado, com atendimento em duas unidades em cada dia do mutirão. O primeiro acontece nesta sexta-feira (6) nos Cras dos Parque do Lago e de Vila Vargas, das 7h às 13h. No dia 13 o serviço estará disponível nos Cras Canaã 1 e Cachoeirinha, dia 20 no Cras Guaicurus e Jóquei Clube e no dia 27 a ação volta aos Cras Parque do Lago e Canaã 1.

Segundo o coordenador do Cadastro Único em Dourados, Edivaldo Correa de Oliveira, é necessário levar os documentos de todos que moram na casa. “RG, CPF, Carteira de Trabalho, Título de Eleitor, conta de luz atualizada e Certidão do Nascimento e Declaração de matrícula – para crianças e jovens de 4 a 21 anos. As famílias também podem, durante a semana, já agendar o atendimento”. Segundo Edivaldo ressalta ainda que, “caso alguma família tenha dificuldades em conseguir a declaração com a escola nesse momento, o atendimento será garantido da mesma forma”.

Nova Secretária

Ediana Mariza Bach assumiu a pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social no dia 2 de abril. Formada em Serviço Social pela Unigran, é servidora de carreira do município desde 2008. Possui especialização em Gestão Pública pela Fatec, Psicopedagogia, Gestão de Políticas Socais com Ênfase na Família e Direitos Humanos também e Instrumentalidade do Serviço Social. Publicou artigos e ministra palestras com temas voltados à área de atuação.

Com a experiência já adquirida na área, tem atuação na defesa dos grupos mais vulneráveis e desprotegidos, fortalecendo os CRAS, CREAS, Unidades de Acolhimento, Centros de Convivência, Controle Social e a Rede de Entidades Não Governamentais. “Presenciamos o aumento da pobreza com a pandemia, a prova disso é grande procura da população solicitando os serviços nos CRAS. Vou me dedicar para atender a população da melhor forma possível, valorizando os servidores que atuam na área, principais atores na garantia dos direitos socioassistenciais e as Entidades Assistenciais e os Conselhos Municipais”, completa.