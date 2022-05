Manutenção de gestão municipalista ganha força em Mato Grosso do Sul

Assim como 71 prefeitos se manifestaram favoráveis ao modelo, o pré-candidato do PP à Câmara, Walter Carneiro Júnior é um dos defensores.

A manutenção da gestão municipalista ganha força em Mato Grosso do Sul, um projeto político liderado pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) que conta com a participação de vários partidos e lideranças regionais e municipais.

No último dia 18 de abril, prefeitos de 71 municípios entregaram uma carta de apoio ao ex-secretário de Infraestrutura e pré-candidato do PSDB ao Governo, Eduardo Riedel, ao governador Reinaldo Azambuja e à deputada federal e ex-ministra Teresa Cristina (PP), pré-candidata ao Senado.

O documento foi endossado pelo presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) e prefeito de Nioaque, Valdir Couto Júnior (PSDB).

Assim como os gestores municipais, o pré-candidato do PP à Câmara dos Deputados, Walter Carneiro Júnior é defensor inconteste desse projeto que resgatou o poder de investimento nos municípios e alavancou o desenvolvimento do Estado.

Peça importante no tabuleiro de xadrez político-eleitoral de Mato Grosso do Sul no momento, o pré-candidato do PP garante trabalhar em favor da manutenção do governo municipalista, caso seja eleito em 2 de outubro um dos oito representantes a que o Estado tem direito na Câmara dos Deputados.

Ex-diretor-presidente da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), o advogado douradense é candidato ao cargo na chapa a ser encabeçada por Riedel e Teresa Cristina (PP-MS), ao Senado.

O projeto político envolve a participação, além de Teresa Cristina, dos deputados estaduais do PP, Gerson Claro, Evander Vendramini, Barbosinha, Londres Machado e Marçal Filho. Também recém-filiado ao Progressistas, o deputado federal Luiz Ovando busca à reeleição.

Os deputados estaduais Zé Teixeira (PSDB) e Mara Caseiro (PSDB) trabalham pela reeleição com apoio de Walter Carneiro Júnior, assim como várias forças políticas, incluindo prefeitos, vereadores, ex-prefeitos, ex-vereadores, além de outras lideranças regionais e municipais.

“Estamos trabalhando na construção de uma candidatura forte, que defenda esse modelo de gestão adotado pelo nosso governador Reinaldo Azambuja, que continue atendendo as prioridades dos municípios. E essa continuidade, com certeza, só será possível com a eleição de Eduardo Riedel para governador”, afirma Walter Carneiro Júnior, que sabe como ninguém quais as demandas de cada região.

O pré-candidato do PP voltou a conversar com prefeitos, vereadores e outras lideranças políticas a fim de ouvir sugestões e discutir futuros investimentos para defender em Brasília novos projetos de desenvolvimento para os municípios de Mato Grosso do Sul.

A ideia, segundo ele, é dar continuidade principalmente à missão que recebeu do governador Reinaldo Azambuja de investir em obras de infraestrutura e outras ações voltadas à administração pública em todas as regiões do Estado. Desta vez, com recursos de emendas parlamentares ao Orçamento da União destinados às prefeituras.

“Estamos percorrendo o Estado, construindo um projeto, defendendo o legado deste grande governo municipalista que tenho muita honra de fazer parte”, disse ele, ao destacar também como peça integrante desse processo de transformação o vice-governador Murilo Zauith (União Brasil).

Orgulho

Á frente do comando da Sanesul, empresa pertencente ao governo estadual, Walter Carneiro Júnior se orgulha da incumbência que recebeu do governador Reinaldo Azambuja que é tornar o primeiro estado do país a cumprir a meta de universalizar o sistema de esgotamento sanitário nos 68 municípios nos quais a concessionária mantém os serviços públicos. A média atual da área de cobertura do esgoto é de mais de 55%, segundo ele atesta.

“Foi uma honra presidir está companhia junto com o Conselho de Administração e a força do trabalho de mais de 1.400 colaboradores, ajudando a mudar a vida dos sul-mato-grossenses, com mais saúde e qualidade de vida”, comemora.

Durante sua gestão, a companhia investiu quase R$ 500 milhões em obras de infraestrutura de saneamento nos 68 municípios que mantém a concessão pública.