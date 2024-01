Prefeitura de Dourados inicia período de pré-matrícula da Rede Municipal de Ensino

Inscrições serão feitas apenas de forma on-line no site da prefeitura e a primeira designação acontece no dia 15 de janeiro

A Prefeitura de Dourados, através da Semed (Secretaria Municipal de Educação), iniciou nesta quarta-feira (3/1), o período de pré-matrícula da Reme (Rede Municipal de Ensino) que acontece de forma digital. Pais e responsáveis devem fazer a inscrição dos alunos exclusivamente no site da Prefeitura e, após a designação, confirmar a matrícula na unidade escolar escolhida.

Conforme o edital de matrícula, as inscrições devem ser feitas no site www.dourados.ms.gov.br, onde o responsável vai escolher três opções de escolas ou Ceims (Centros de Educação Infantil) e uma delas, de acordo com a disponibilidade de vagas, será designada para matrícula.

A secretária de educação, Ana Paula Benitez Fernandes, explica que a designação da vaga será disponibilizada no site da prefeita, sendo que a primeira designação será divulgada no dia 15 de janeiro, a segunda no dia 22 de janeiro e a última em 29 de janeiro.

“É muito importante que na pré-matrícula os pais ou responsáveis escolham com atenção as três opções de escolas ou Ceims, levando em consideração pontos como a proximidade de casa ou se a família tem outros filhos estudando na mesma unidade. O sistema utiliza essas informações para designar a vaga. As datas de designação e de confirmação da matrícula estão no edital publicado no site da prefeitura”, pontua a secretária.

Na designação de vagas o sistema obedece os seguintes critérios:

Ceims

– Crianças em situação de abandono ou risco social e/ou que são assistidas por portadores de doenças crônicas;

– Crianças de família de menor renda;

– Filhos de pais que exerçam atividade laboral que impeça um dos dois de ficar com a criança;

– Crianças que tenham irmãos estudando na mesma unidade;

– Filhos de doadores de sangue – Nesse caso é necessário apresentar 4 comprovantes consecutivos de doação.

Escolas Municipais

– Crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica ou familiar;

– Aluno que tenha irmão estudando na mesma unidade;

– Filhos de doadores de sangue, com 4 comprovantes consecutivos de doação.

Após a designação, a matrícula precisa ser confirmada presencialmente nas unidades escolares, em até 3 dias após a data de designação, conforme consta no edital. Já para quem é aluno da Reme, a renovação da matrícula foi realizada entre os dias 16 e 19 de dezembro de 2023.

A secretária reforça que a Central de Matrícula não tem atendimento presencial e para mais informações a Semed mantém um canal de comunicação via WhatsApp através dos telefones (67) 99689-3056 e (67) 98163-0661.

Atualmente a Rede Municipal de Ensino conta com 46 escolas e 39 Ceims que atendem 34 mil alunos.