BR-158, no km 86+600 em Paranaíba, será interditada a partir das 22h de hoje

A Way-112 – Concessionária das Rodovias do Leste MS S.A. informa que, a partir das 22h de hoje, 03 de janeiro, até às 2h de amanhã, 04 de janeiro, está programada a interdição total da BR-158 para o içamento da estrutura metálica da cobertura da nova Base Operacional a Polícia Rodoviária Federal – PRF, localizada no km 86+600 metros, no município de Paranaíba.

Pode haver mudança na programação em função das condições climáticas, o que será comunicado previamente caso aconteça.

A medida acontece para promover a segurança dos usuários da BR-158.

03/01/2024

Sobre a Way-112 – A Way-112 – Concessionária das Rodovias do Leste MS S.A. assinou o contrato de concessão da rodovia MS-112 e de trechos da BR-158 e BR-436 com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul em 23 de março de 2023 e assume por 30 anos a responsabilidade pela administração, recuperação, conservação, manutenção, implantação de melhorias e ampliação das rodovias.

A concessão estadual compreende 412,4 quilômetros de extensão. A MS-112 vai do entroncamento com a BR-158, em Três Lagoas, até o entroncamento com a mesma rodovia federal, em Cassilândia, em uma extensão de 200,5 quilômetros. Já o trecho da BR-158 em concessão segue da Rodovia MS-306 (Cassilândia) até o entroncamento com a rodovia MS-444 (Selvíria), totalizando 193,8 quilômetros. E o da BR-436, do entroncamento com a rodovia BR-158, em Aparecida do Taboado, até o término da ponte rodoferroviária, em uma extensão de 18,10 quilômetros, atravessando seis municípios: Cassilândia, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Inocência, Selvíria e Três Lagoas

Sobre o Grupo Way: O Grupo é composto por empresas com experiência sólida no setor de construção e concessões, principalmente em rodovias (Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda; Senpar Ltda.; TCL Tecnologia e Construções Ltda. e TORC – Terraplanagem, Obras Rodoviárias e Construções) e uma gestora global de investimentos em logística, real estate e infraestrutura GLP.