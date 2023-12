Prefeitura de Dourados deposita salário e servidores terão valores disponíveis nesta quinta-feira

A Prefeitura de Dourados fez nesta quarta-feira (6), o depósito do pagamento dos servidores municipais referente ao mês de novembro. O saque estará disponível nesta quinta-feira (7).

Segundo a Semfaz (Secretaria Municipal de Fazenda), a folha de pagamento de novembro é de R$ 32,2 milhões. Com o pagamento, a Prefeitura de Dourados fomenta a economia local.

O Prefeito Alan Guedes ressalta que os pagamentos em dia só são possíveis graças ao compromisso da gestão municipal com a responsabilidade fiscal, que garante ao Município a credibilidade. “Estamos com nossas finanças equilibradas e esse planejamento faz parte do bom trabalho desenvolvido durante todo o ano pela gestão”, disse.

O salário dos servidores municipais deve ser pago até o quinto dia útil do mês seguinte, mas a atual Gestão tem procurado, sempre que possível, disponibilizar os vencimentos antecipado, uma forma de valorizar e reconhecer o desempenho do funcionalismo, além de fomentar a economia da cidade, movimentando o comércio e serviços em geral.