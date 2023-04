Prefeitura de Caarapó implementa plano de prevenção à violência nas escolas

A prefeitura de Caarapó desencadeou, nesta semana, um plano de prevenção à violência no ambiente escolar. O motivo, segundo a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura (Semeec), está ligado aos recentes casos de ataques a escolas registrados no Brasil e que, por consequência, têm gerado insegurança nas instituições educacionais em todo o País.

A implementação do plano de segurança decorre de reunião realizada na última sexta-feira (14) entre autoridades do Poder Executivo municipal e representantes das forças de segurança, como Polícia Civil e Polícia Militar, além de membros das redes estadual e municipal de ensino.

Conforme divulgado pela Semeec, a reunião com as autoridades educacionais e de segurança foi motivada “pela situação de pânico gerada devido a possíveis ameaças de ataque às escolas” e teve por finalidade “traçar estratégias para trabalhar de forma preventiva”. Entre as medidas adotadas, há a orientação de que “professores e gestores devem observar o comportamento dos estudantes e, quando for notado qualquer comportamento diferente, avisar a equipe multiprofissional da Semeec para os atendimentos e acompanhamentos necessários”.

Ainda na reunião, a Polícia Militar explicou o perfil de agressores; o que fazer em caso de ataque; a importância de haver o controle de acesso às instituições educacionais, de ter atenção a falsas ameaças, assim como a importância dos gestores e professores não entrarem em pânico e não causarem pânico diante dessas falsas ameaças.

Documento encaminhado às instituições educacionais contém orientações sobre o protocolo de segurança adotado, com destaque para o controle de entrada e saída de pessoas no ambiente escolar; restrição de entrada de terceiros; manutenção dos portões fechados durante as atividades; presença constante de segurança treinado na entrada da escola; comunicação de qualquer movimentação suspeita à Semeec e à Polícia Militar; orientação aos pais sobre a verificação diária do conteúdo da mochila do filho estudante; observação, pela equipe escolar, e comunicação à Semeec sobre mudanças de comportamento do estudante; adoção de dispositivo do tipo “botão de emergência que, quando acionado, estabelece comunicação direta com empresa de segurança prestadora de serviços nas unidades e escolares com imediata comunicação à Polícia Militar; e monitoramento das unidades escolares por meio de alarmes e câmeras de segurança.

Paralelamente, a Polícia Militar iniciou rondas periódicas no horário de funcionamento das escolas, com o objetivo de prevenir eventuais ocorrências. A Polícia Civil, por seu turno, também integra o plano de segurança implementado pela prefeitura de Caarapó.

A reunião realizada para debater medidas de segurança nas escolas, ocorrida na última sexta-feira, teve a presença dos diretores das instituições educacionais das redes municipal e estadual de ensino, secretária de Educação, Ieda Maria Marran, técnicas da Semeec e do CRE 5, Fernanda Quaresma, da delegada titular da Polícia Civil de Caarapó, Vivian Hiluy Lobo Felício e do adjunto, Ciro Carlos Jales Carvalho, do chefe de gabinete do prefeito, Manoel Batista Souza, da assessora de Gabinete, Camila Rodrigues, do tenente da Polícia Militar, Gilson de Lima, do capitão PM Tiago Tavares Louveira, e do escrivão da PC, Cesar Centurião.