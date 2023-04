Diretoria da Aprefex se reúne com presidente do TCE-MS

O presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, recebeu na manhã desta terça-feira, 18 de abril, o presidente da Associação de prefeitos e ex-prefeitos de Mato Grosso do Sul, Pedro Arlei Caravina, acompanhado do secretário geral, Mário Alberto Kruger, secretário administrativo, Rogério Rodrigues Rosalin, e o assessor jurídico da Aprefex, João Paulo Lacerda.

A visita institucional da diretoria da Associação foi para apresentar algumas pautas ao presidente do TCE-MS. “Queremos aproveitar a experiência e a bagagem do presidente Jerson Domingos, que sabe da importância dessa relação ser clara e objetiva, sempre pensando em melhorar o relacionamento entre o Tribunal e os jurisdicionados”, explicou Caravina.

A Associação de prefeitos e ex-prefeitos de Mato Grosso do Sul (Aprefex) foi criada para cuidar exclusivamente dos interesses de agentes públicos, com ou sem mandato eletivo, que se uniram em favor de objetivos comuns, independentemente de ideologia partidária. A Associação é uma instituição de caráter jurídico que atua junto às repartições governamentais na resolução de problemas compartilhados, oferecendo segurança jurídica e suporte técnico a prefeitos e ex-prefeitos.