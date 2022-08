Prefeitura de Caarapó antecipa salários dos servidores na antevéspera do Dia dos Pais

Como é de conhecimento público, a prefeitura de Caarapó faz o pagamento dos servidores em duas etapas: antecipação de 40% no dia 15 de cada mês e os 60% restantes na virada do mês. Tal prática ocorre há mais de 15 anos.

Em agosto, o prazo para antecipação dos valores salariais da primeira quinzena do mês vence na segunda-feira (15). Mas a administração municipal resolveu antecipar o pagamento e nesta sexta-feira (12), antevéspera do Dia dos Paias – a ser celebrado no domingo (14) -, os servidores municipais já podem sacar os seus salários, disponíveis nas agências bancárias.

De acordo com a área de Finanças da prefeitura, estão sendo injetados R$ 2,1 milhões na economia local, valores que beneficiam especialmente o comércio da cidade por conta da importância cultural do Dia dos Pais.

Nessa data comemorativa, é praxe os filhos presentearem os pais, a exemplo do que ocorre no Dia das Mães. “A antecipação do pagamento dos salários dos nossos servidores tem o propósito de permitir que os filhos que trabalham na prefeitura possam adquirir o presente para o seu pai ou mesmo proporcionar aquele saboroso almoço em família”, registrou o prefeito André Nezzi, acrescentando que “é uma importante quantia que ajuda a aquecer a economia local, especialmente os setores de comércio e prestação de serviços”.

Dia dos Pais

De acordo com o portal Brasil Escola, no Brasil, o dia dos pais só foi comemorado pela primeira vez em 1953, no dia 16 de agosto. Ao contrário do que ocorreu nos EUA, essa data não foi pensada como forma de homenagem local e simples, que se alastrou depois, sem planejamento. Na verdade, ela foi pensada por um publicitário chamado Sylvio Bhering, à época diretor do jornal O Globo e da rádio homônima.

O objetivo de Bhering era tanto social quanto comercial. A tentativa inicial foi associar a data ao dia de São Joaquim, pai de Maria, mãe de Jesus Cristo, que é comemorado em 16 de agosto, no calendário litúrgico da Igreja Católica, já que a população brasileira era predominantemente constituída de católicos. No entanto, nos anos seguintes, a data também foi deslocada para um domingo, o segundo domingo do mês de agosto – e assim permanece até hoje.

