Prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro grava clipe “Boiadeiro” com cantor Loubet

O prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro (UB), após fazer sucessos nas redes sociais como TikTok e Instagram agora “o prefeito mais louco do Brasil” vai entrar de vez para o mundo da música e inicia a carreira com o cantor Loubet que neste ano completa 10 anos de carreira.

Conforme apurou o Site Ivinoticias, o prefeito Juliano Ferro gravou com o cantor Loubet ontem o clipe da música “Boiadeiro”, no clube de laço em Campo Grande e pelas imagens divulgadas, o clipe já gera grande expectativa, já que tem uma grande estrutura e vários participantes.

Juliano Ferro já vem vivendo sua vida de artista com shows em grandes eventos da região, ele junto com o Dj boiadeiro vem animando principalmente eventos sertanejos.

Agora vive a expectativa da música “Boiadeiro” que deve ser um grande sucesso, pode emplacar mais um dos vários hits de sucesso, do cantor Loubet que com mais de 10 anos de carreira e vários sucessos no repertório, o cantor sertanejo Loubet é conhecido nacionalmente pelos seus sucessos, conta com mais de 800 mil seguidores nas suas redes sociais e no YouTube são mais de 1 milhão e 300 mil inscritos, com mais de 615 milhões de visualizações.

Confira a letra da música

Chapéu amassado

No bolso nem um trocado pra beber

E se ela ainda quer me ver

Eu já te explico o porque

Dez horas na liga eu apronto um regaço

Imagina com ela três horas no quarto

Não tenho fazenda

Eu não tenho gado

Não tenho Hylux nem cavalo caro

Pode rodar o mundo

O Brasil inteiro

O que ela quer ‘tá na cama do boiadeiro

Não tenho fazenda

Eu não tenho gado

Não tenho Hylux nem cavalo caro

Pode rodar o mundo

O Brasil inteiro

O que ela quer ‘tá na cama do boiadeiro

Boi, boi, boi, boi, boi, boi, boiadeiro

Ela só quer pressão, ela não quer dinheiro

Boi, boi, boi, boi, boi, boi, boiadeiro

Ela só quer pressão, ela não quer dinheiro….