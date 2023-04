Evento durante o feriadão no Parque dos Ipês marca o Dia Mundial da Criatividade

Encontro está na agenda da ONU e primeira edição em Dourados tem apoio da Prefeitura Municipal

A primeira edição do Dia Mundial da Criatividade, que é comemorado no dia 21 de abril, prevê extensa programação neste feriadão e conta com o apoio da Prefeitura de Dourados. “O Dia Mundial da Criatividade foi idealizado por Lucas Foster, em 2017. O tema deste ano é ‘A era dos criadores de impacto’ e abordaremos o viés em criatividade, sustentabilidade, inovação e empreendedorismo”, pontua a Adriana Felix Figueiredo Morita, organizadora do evento em Dourados que começa na quinta-feira (20) e segue até sábado (22).

De acordo com Adriana, realizado desde 2014, o World Creativity Day é considerado o maior festival colaborativo de criatividade do mundo e, a partir de 2018, respondeu voluntariamente aos pedidos do Secretário-Geral das Nações Unidas para que Estados Membros, organismos internacionais, organizações regionais, bem como a sociedade civil, incluindo organizações não-governamentais e indivíduos mobilizassem esforços em prol da Resolução 71/284 aprovada pela Organização das Nações Unidas, passado o dia 21 de abril a figurar agenda da ONU.

“O objetivo principal é aumentar a conscientização sobre o papel da criatividade em todos os âmbitos do desenvolvimento humano.

Por isso, trazemos palestras com esses temas, feira criativa, atrações culturais regionais para fomentar a economia local”, explica.

Confira a programação completa:

DIA 20/04 – quinta-feira

8 horas – Câmara Municipal de Dourados: Abertura da Ação do Dia Mundial da Criatividade /Dourados MS;

14h até às 20h na UNIP – Circuito de palestras;

Dia 21/04 – sexta-feira

16h às 21h – Parque dos Ipês – 1ª Feira Unidas WCD (feira de arte/artesanato)

16h30 – Apresentação espaço infantil Aconchego com encenação e dança Branca de Neve e os 7 anões

17h – Concurso Cosplay

17h às 19h (intervalos)

19h30 – Dupla CGcover (música anime)

Pintura facial – Espaços Vida & Saber

Presenças de um CLOWN, para viver um riso da eterna criança, com distribuição de escultura de balões. Área kids com pintura facial e brinquedos

Dia 22/04 – sábado

9h – SENAC – Mesa redonda: Saúde emocional, terapia integrativa;

11h – SENAC – Mesa redonda: Falando sobre sustentabilidade com elas;

14h – Parque dos Ipês – Oficina Porta pano de prato CD;

15h – Parque dos Ipês – Oficina de Mangá;

17h – Apresentação Ginaslouco

17h – Parque dos Ipês – Oficina de amigurumi;

17h30 – Aulão de zumba com a Zin Elizandra Luchin

18h – Apresentação de violão

18h – Parque dos Ipês – Meu primeiro Cachepô;

18h30 – Apresentação musical: Banda Epcentro

19h – Show de Talentos

Encerramento

Presenças de um CLOWN, para viver um riso da eterna criança, com distribuição de escultura de balões. Área kids com pintura facial e brinquedos.