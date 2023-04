Com apoio da Fundesporte, escola da capital participa da Taça Centro-Oeste de Handebol infantil

Entre os dias 19 e 22 de abril, Mato Grosso do Sul será representado pela Escola Municipal Doutor Eduardo Olímpio Machado, de Campo Grande, na Taça Centro-Oeste de Handebol feminino infantil. A competição terá disputas no Ginásio Poliesportivo da Guariroba, em Ceilândia (DF), região administrativa localizada a cerca de 30 quilômetros de Brasília (DF).

Para participar da competição regional, a equipe sul-mato-grossense conta com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania). O plantel é composto por 16 atletas, de 13 e 14 anos de idade. O time é comandado pelo técnico Ednaldo da Silva, com auxílio de Denis Cardoso de Oliveira.

Além do representante de Mato Grosso do Sul, mais três equipes estão na competição: Associação Sorrisense de Handebol (ASHB), de Sorriso (MT); Associação Campo Verde de Handebol e Esportes (ACVHE), de Campo Verde (MT) e Ceilândia Esporte Clube, de Ceilândia (DF), que estão dispostas em chave única.

A Taça Centro-Oeste é organizada pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) e será adotado o sistema de disputa “todos contra todos”, em que vitória vale três pontos, empate dois e derrota, um ponto. O campeão garante vaga direta ao Campeonato Brasileiro de Clubes de 2023, que será disputado em Recife (PE), de 30 de julho a 4 de agosto.

Os jogos têm início nesta quarta-feira (19). A EM Dr. Eduardo Olímpio Machado (MS) estreia diante da ASHB (MT), às 8 horas (horário de MS). Na quinta-feira (20), a equipe de Mato Grosso do Sul encara o Ceilândia (DF), às 9h30, e encerra a participação diante da ACVHE (MT), às 9 horas, na sexta-feira (21).

O time do Eduardo Olímpio é composto pelas atletas Agatha Soares, Ana Laura Fonseca, Anna Beatriz Rodrigues, Camilly Vargas, Cibelly Andressa Soares, Emanuelle Gutierres, Juliany Abade, Larissa Araujo, Leticia Correa, Livia Silva, Maria Eduarda Pires, Medhely Patrocínio, Nathalia Andrade, Raquel Santos, Sâmela Cristina Félix e Valdenice Maria Celeri.