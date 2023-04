Prefeito de Caarapó vistoria obras do Balneário Ayrton Senna da Silva e destaca avanços

O prefeito André Nezzi tem o costume de acompanhar de perto a execução de obras no município. No início desta semana, a rotina do dirigente não foi diferente: o mandatário visitou algumas regiões onde a prefeitura mantém diversos canteiros de serviços com o desenvolvimento de ações que contemplam vários setores da administração municipal.

Umas das obras visitadas foi o Balneário Municipal Ayrton Senna da Silva. No local, em parceria com o Governo do Estado, está sendo construída a barragem para a posterior formação da represa. O projeto foi lançado em 2021, na Câmara de Vereadores de Caarapó, em ato que reuniu a classe política de Caarapó local, sob a coordenação do prefeito André Nezzi, e o então secretário de Infraestrutura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel – hoje governador do Estado.

André Nezzi, em recente publicação em suas redes sociais, fez a seguinte observação: “Depois de um longo período de chuvas, as obras de recuperação e reconstrução do balneário municipal Ayrton Senna da Silva retomam ao ritmo normal e a previsão da conclusão da barragem é de no máximo mais 60 dias”, escreveu.

Ainda de acordo com a publicação do dirigente, em breve também serão iniciadas as obras de pavimentação asfáltica do acesso ao local, calçamento, reforma da lanchonete, quiosques e áreas de lazer, além da revitalização geral de todo o complexo. “Também estamos trabalhando para garantir todos os recursos necessários para iniciar a nova lanchonete da ilha”, destacou o dirigente.

Além do balneário, o prefeito André Nezzi visitou recentemente as obras de construção da Unidade Básica de Saúde da região do M’Bocajá, na Aldeia Indígena Te’yikue. O dirigente caarapoense destaca que, mesmo não sendo atribuição do município, a prefeitura de Caarapó, em parceria com Governo do Estado, está investindo R$ 678.297,92 para a construção dessa unidade, que deve atender em torno de três mil indígenas. Depois de pronta, o Governo Federal, através da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), ficará responsável pela equipe de atendimento.