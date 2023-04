Práticas Integrativas são oferecidas gratuitamente na Academia da Saúde

Recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais têm sido utilizados no SUS (Sistema Único de Saúde) e auxiliado no tratamento integrado entre medicina convencional e práticas integrativas e complementares. Em Dourados, o grupo de PIC’s (Práticas Integrativas e Complementares em Saúde) ocorre nos espaços da Academia da Saúde, na Praça Paraguaia.

O grupo atua sob a coordenação dos profissionais da Equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Primária (e-NASF AP 1) como estratégia de ampliação do cuidado em saúde aos usuários atendidos na região. É um dos eixos do Programa Academia da Saúde, de acordo com a PNPIC (Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares) do SUS.

Atualmente, cerca de 20 mulheres se beneficiam das práticas integrativas de auriculoterapia, aromaterapia, mindful eating, meditação, dança circular, arteterapia, técnicas manuais e outras terapias em grupo e individuais.

Solange Vilarim de Araujo, Assistente Social da Academia da Saúde da Praça Paraguaia afirma que “as práticas são recursos terapêuticos que buscam a prevenção de doenças e a recuperação da saúde, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade”.

Os encontros acontecem quinzenalmente, às quintas-feiras, na Academia da Saúde da Praça Paraguaia, no bairro Jardim Independência. Para participar é necessário o encaminhamento dos profissionais do e-NASF AP e das Unidades de Saúde ESF Cuiabazinho, ESF Vila Hilda e ESF Ramão Vieira (Cachoeirinha).