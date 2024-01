Prefeito Alan Guedes assina convênio para construção da Casa da Mulher Brasileira

Terreno de aproximadamente 8,5 mil m² foi cedido pela Prefeitura de Dourados e União investe mais de R$ 16 milhões

O prefeito Alan Guedes participou, nesta segunda-feira (29), da cerimônia de assinatura do convênio entre Governo Federal, Governo Estadual e Prefeitura de Dourados para a construção de uma unidade no município da Casa da Mulher Brasileira. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e o governador Eduardo Riedel, além de outras autoridades políticas e sociais, marcaram presença no no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande.

Para a Casa da Mulher Brasileira de Dourados, o Ministério da Mulheres destina aproximadamente R$ 16,3 milhões, valor intermediado com atuação do deputado Geraldo Resende, também presente. A Prefeitura de Dourados viabilizou o terreno para que o equipamento seja construído e, para equipar o equipamento, estão garantidas duas emendas no valor de R$1,6 milhão da senadora Soraya Thronicke e da ex-deputada e superintendente da Sudeco, Rose Modesto.

“Estou muito feliz que aquele sonho, aquele trabalho que começou lá atrás, hoje ser concretizado com a assinatura do convênio. Com o apoio da Bancada Federal, com apoio do Ministério das Mulheres, nós vamos entregar para a sociedade de Dourados um equipamento público que vai garantir mais segurança e cidadania”, disse Alan Guedes.

A estrutura que será construída em uma área de 8,5 mil m² próxima à Reserva Indígena, será dotada de uma série de serviços, entre eles atendimento da Polícia Civil, com atendimento para exames de corpo de delito, psicólogos, assistência social e da Justiça.

Na última quinta-feira (25), Alan Guedes assinou o Termo de Cooperação Técnica junto ao Ministério da Justiça que viabiliza a implantação da segunda unidade no Mato Grosso do Sul, uma das poucas fora das capitais.

“Estamos dando mais um passo para tornar nossa cidade cada vez mais segura, dando voz a todas as mulheres e cuidando de cada uma delas”, afirmou Alan, em postagem em suas redes sociais.

O prefeito deu o primeiro passo para trazer uma unidade da Casa da Mulher Brasileira ainda durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em março do ano passado, Alan Guedes esteve em Brasília e teve encontro com diversos parlamentares para pedir apoio na concretização do projeto.

Depois, em julho, em agenda articulada pelo deputado federal Geraldo Resende, o prefeito douradense se encontrou com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, em Campo Grande. No encontro, Alan Guedes reafirmou a intenção do Município de Dourados de doar o terreno para construção da Casa da Mulher Brasileira, convênio agora formalizado entre os poderes.