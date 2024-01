Câmara de Ponta Porã retoma atendimento ao público no dia 1º e faz a primeira sessão no dia 6

Presidente Agnaldo Miudinho disse que o Poder Legislativo está pronto para dar início aos trabalhos

Despachando no seu gabinete na manhã desta segunda-feira, dia 29, o presidente da Câmara Municipal, Agnaldo Miudinho, disse que está tudo pronto para retomada do atendimento ao público a partir desta quinta-feira, dia 1º de fevereiro.

“Fizemos alguns ajustes no quadro de servidores e a partir de quinta-feira a população poderá procurar atendimento nos gabinetes dos vereadores através da recepção do poder legislativo. Durante esse período de recesso trabalhamos muito no sentido de preparar a casa para receber a nossa comunidade. A primeira sessão ordinária está marcada para terça-feira, dia 6 de fevereiro”, disse Miudinho.

O presidente ressalta que a Câmara Municipal exerce papel fundamental no desenvolvimento de Ponta Porã. “Hoje o prefeito Eduardo Campos está tocando 71 frentes de obras e tudo isso passa pelo poder legislativo. Os vereadores são responsáveis em analisar, discutir e votar projetos que impactam na vida das pessoas. Portanto, o trabalho legislativo é fator preponderante não apenas na questão de aprovar, mas de representar a vontade da população naquilo que é mais urgente e de fiscalizar a execução dos projetos”, destacou Agnaldo Miudinho.

A reabertura do atendimento será nesta quinta-feira, dia 1º, com a realização de um Culto de Ação de Graças no plenário do poder legislativo. O evento religioso foi uma solicitação feita pela Frente Parlamentar Evangélica, que é formada pelos vereadores Anny Espínola, Jelson Bernabé, Edevaldo Mattoso Barbosa e Agnaldo Miudinho.

“Nós estamos trabalhando desde o primeiro dia do ano, mas os servidores estão de férias e retornam ao trabalho no dia 1º, data que estaremos todos reunidos para agradecer e pedir as bençãos de Deus. Temos a responsabilidade de tomar decisões importantes e precisamos estar preparados e iluminados pela luz divina”, disse.