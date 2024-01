Arrecadação de 9,5 toneladas de alimentos irá beneficiar 41 instituições de MS por meio do programa Mesa Brasil

Shopping reforçou seu compromisso social e entregou as doações nesta sexta-feira

A solidariedade prova sua força quando uma ação social arrecada 9,5 toneladas de alimentos que serão destinados a entidades assistenciais. Esse foi o montante arrecadado pelo Shopping Campo Grande para a iniciativa Mesa Brasil Sesc, uma Rede Nacional de Bancos de Alimentos, que desempenha importante papel no combate à fome.

A entrega da arrecadação ocorreu na manhã de sexta-feira (26), reforçando o compromisso social do mall, sempre envolvido em ações de apoio e desenvolvimento social. “Iniciativas voltadas ao bem coletivo fazem parte da premissa de atuação do Shopping, que desenvolve e é parceiro de várias ações com esta finalidade. O Mesa Brasil é um exemplo de ação efetiva e comprometida com o coletivo e por isso, nos empenhamos em participar ativamente das arrecadações, que hoje entregamos com muita alegria, sabendo que isso chegará à mesa de muitas famílias”, destaca a gerente de marketing do Shopping, Gabriella Alves.

As arrecadações do Mesa Brasil Sesc irão contemplar 9.398 pessoas atendidas por meio de 41 instituições de Mato Grosso do Sul e de acordo com a gerente da unidade Sesc Mais, Adriane Zadi, as doações fazem a diferença na vida de muitas pessoas assistidas pelas entidades. “Estes alimentos são fundamentais para complementar as doações que já realizamos diariamente para as instituições sociais cadastradas no Programa Sesc Mesa Brasil. Eles compõem a alimentação de crianças atendidas em projetos sociais, mulheres, idosos e tantas outras famílias que, muitas vezes, só têm como se alimentar por meio dessas doações”, conclui a gerente.

Sobre o Mesa Brasil – A iniciativa trabalha com o recebimento de doação de excedentes de produção e alimentos fora dos padrões de comercialização, mas ainda próprios para o consumo.

O programa conta com mais de 3 mil parceiros doadores, entre atacadistas, varejistas, produtores rurais, centrais de distribuição, indústrias de alimentos e empresas de segmentos variados. Além das doações físicas, o programa conta com recursos financeiros, serviços logísticos e ação voluntária, consolidando um amplo esforço solidário.