Juscelino Cabral supervisiona reforma de pontes do Parque Antenor Martins

O vereador Juscelino Cabral esteve sexta-feira no Parque Antenor Martins para vistoriar o serviço de reforma que a prefeitura realiza nas pontes de madeira no interior do Parque, localizado no início do bairro Jardim Flórida. Juscelino fez várias indicações e ofícios, solicitando do poder público municipal que procedesse com reparos nas pontes, visando proporcionar maior segurança aos frequentadores.

Juscelino Cabral, em diversas ocasiões, registrou vídeos no local, compartilhando-os em suas redes sociais e alertando a população sobre os perigos apresentados pelas pontes para quem frequenta a área.

“A reforma dessas pontes era uma demanda antiga, e em várias ocasiões solicitamos suas substituições. Ficamos satisfeitos, pois os moradores que utilizam esse espaço merecem cuidados, atenção e respeito”, declarou Juscelino.

Conforme informações da prefeitura, o projeto de reforma abrange a substituição inicial das duas pontes menores, com oito metros, além da troca de outras quatro, com 12 metros cada. As novas estruturas contarão com uma base metálica e um piso composto por ‘madeira plástica’, um material de alta durabilidade que dispensa manutenção constante e é resistente às condições climáticas adversas.

“O Parque do Lago é um dos locais mais encantadores de Dourados. Precisamos cuidar e preservar o que verdadeiramente representa a beleza de nossa cidade, tornando-se um dos poucos pontos turísticos de nosso amado município”, concluiu Juscelino Cabral.

A licitação, identificada como tomada de preço nº 006/2023, contou com apenas um participante, a empresa Planew Engenharia Ltda., com sede em Dourados. A empresa sagrou-se vencedora do certame, com um valor global de R$ 719.335,54, conforme extrato do contrato publicado no Diário Oficial 6.022, datado de 01 de janeiro de 2023.