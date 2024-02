Polícia Civil prende homem por estuprar a neta de 3 anos de idade em Juti

A Polícia Civil tomou ciência no último sábado, 17, de que um adulto de 54 anos teria introduzido o dedo na genitália da neta de 03 anos de idade, no município de Juti/MS.

O incômodo na região genital, somado com leve sangramento e com o relato claro da criança, chamou a atenção dos pais, que acionaram o Conselho Tutelar e a Polícia Civil para atender o caso.

De imediato, equipes da Delegacia de Caarapó e Juti empreenderam diligências no intuito de localizar o autor, que foi preso ainda no período da tarde e está à disposição da Justiça.

O flagrado, já denunciado por crime sexual recente, foi indiciado pelo crime do art. 217-A do Código Penal, com causa de aumento de pena, em tese, em razão do parentesco.