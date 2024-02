Instalação de quebra-molas em Picadinha contempla solicitação de Rogério Yuri

Em 21 de agosto de 2023, o vereador Rogério Yuri (PSDB) subiu à tribuna da Câmara Municipal de Dourados e relatou o que encontrou em visita ao distrito da Picadinha, a convite de lideranças comunitárias preocupadas com a circulação de veículos em alta velocidade na Rua Abílio Ferreira, que acabara de receber a pavimentação asfáltica, um compromisso do atual vice-governador José Carlos Barbosa e do vereador com aquela comunidade.

Na oportunidade, por meio de indicação, Rogério Yuri encaminhou o pedido ao diretor-presidente da Agesul (Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos de Mato Grosso do Sul), Mauro Azambuja Rondon, bem como ao chefe da 2ª Regional de Dourados, Jorge Luis de Lúcia, solicitando estudos para a instalação de redutores de velocidade – conhecidos popularmente como “quebra-molas”.

“As lombadas convencionais, desde que implementadas de forma regular, com a sinalização adequada e dimensões regulamentadas pelo Contran, são eficazes para reduzir os riscos de acidentes, trazendo mais segurança a todos”, ponderou Yuri na ocasião.

O vereador do PSDB destacou a importância de sua solicitação devido às reiteradas reclamações dos habitantes que residem no distrito e transeuntes quanto à necessidade de intervenção nas ruas a fim de reduzir a velocidade dos automóveis que ali transitam, “pois trata-se de uma via que corta o distrito de Picadinha, de considerável fluxo de veículos, a maioria em velocidade alta, gerando perigo de acidentes e colocando a integridade física dos populares em risco, mormente de crianças que frequentam a escola municipal Geraldino Neves Corrêa”.