PMR apreende 1,5 tonelada de maconha em caminhonete abandonada

Equipe da PMR (Polícia Militar Rodoviária) apreendeu, na noite de domingo (31), na Estrada do Bila, área rural de Amambai, uma caminhonete Toyota Hilux abandonada com 1.500 quilos de maconha.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a equipe fazia rondas na região quando avistou o veículo abandonado às margens da via, no sentido Amambai a Juti. No interior estavam 52 fardos do entorpecente. O veículo apresentou falha mecânica, segundo o boletim, o que impediu o transporte do entorpecente. A averiguação policial também constatou que a picape é oriunda de furto em Itaquiraí e estava com chassi adulterado.

A droga e o veículo foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Amambai, que registrou o caso como tráfico de drogas.