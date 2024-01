Mbappé já pode assinar pré-contrato com outra equipe; Liverpool está em vantagem, diz jornal

Mbappé já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Segundo o jornal francês Le Parisien, o Liverpool está em vantagem na disputa pelo astro ao invés do Real Madrid. O clube inglês estaria interessado na contratação do francês para substituir Salah. O egipcío pode ir para a Arábia Saudita ao final desta temporada.

O Liverpool, inclusive, foi um dos interessados na contratação de Mbappé em 2017, que preferiu ir para o PSG. Depois de uma janela de meio de 2023 agitada, a relação do astro com o time de Paris melhorou.

Ainda assim, não existe certeza com relação à permanência do atacante. O capitão da seleção francesa tem uma cláusula para renovar até o fim da temporada 2024/25.

Aos 25 anos, Mbappé participou de 23 jogos na atual temporada, com 26 gols. Em seu próximo compromisso, o PSG enfrenta o Toulouse pela Supercopa da França, nessa quarta-feira, às 16h45 (de Brasília), no Estádio do Parque dos Príncipes.

Com informações do Lance!